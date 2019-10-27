Resulayn’da YPG/PKK’nın saldırdığı cami görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Resulayn’da saldırdığı bir camideki hasar kameralara yansıdı.

Resulayn’da geçtiğimiz hafta terör örgütü YPG/PKK’nın saldırdığı bir camideki hasar görüntülendi. Cami imamı yaptığı açıklamada, “Burada namaz kılıyorduk. Terör örgütü saldırısı yüzünden hiçbir şey kalmadı. Caminin tüm eşyaları mahvoldu. Buna rağmen ezan okumaya devam ediyoruz ve cami bu halde olsa da namazımızı burada kılıyoruz" dedi.

Çekilen görüntülerde caminin çatısının bir kısmının yıkıldığı görülüyor. Camide hasar nedeniyle su ve elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

