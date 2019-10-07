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Resulayn'daki ABD üssü boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

  Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı.  Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef köyündeki ABD üssü boşaltıldı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı.
Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef köyündeki ABD üssü boşaltıldı. ABD üssündeki malzemelerin kamyonet ikap türü araçlara yüklenerek bölgeden götürüldüğü gözlendi. ABD askerleri ise zırhlı araçlarla üs bölgesini terk etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-

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