HABER

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 22:31 | Son Güncelleme

SURİYE'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

SURİYE, (DHA)- SURİYE'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor. Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG’li terörislerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Rasulayn'a ilerlemeye başladı. Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

FOTOĞRAFLI

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendiResulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendiResulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendiResulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
Konya’da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar varKonya’da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
'Oğlum Muhammed uyurken şehit oldu''Oğlum Muhammed uyurken şehit oldu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Pentagon'dan flaş 'çekilme' açıklaması!

Pentagon'dan flaş 'çekilme' açıklaması!

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kobani'de ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

Kobani'de ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Konya’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Konya’da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Acılı anne hain saldırıyı anlattı: Oğlum Muhammed uyurken şehit oldu

'Oğlum Muhammed uyurken şehit oldu'

MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.