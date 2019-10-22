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Resulyan’da tuzaklı mayınlar imha ediliyor, tüneller kapatılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Resulayn ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından tuzaklı bomba ve mayınlar imha ediliyor.

Ali LEYLAK- Şafak ŞAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Resulayn ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından tuzaklı bomba ve mayınlar imha ediliyor. Türkiye sınırına kadar çok sayıda tünel bulunan Resulayn’da şu ana kadar tespit edilen 1033 tünel ise iş makineleri tarafından kapatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek ve bölgeye barış getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde 120 saatlik ara verildi. Terör örgütü üyelerinin bölgeden çekilmesi için verilen süreye saatler kala TSK ve MSO askerlerinin kontrolü sağlanan Resulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Harekat kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi. Örümcek ağı gibi ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip olan ve bölgede İngiliz Tüneli diye adlandırılan tünellerin her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü. Şu ana kadar ilçe merkezinde TSK ve SMO unsurları 1033 tünel buldukları bu tünelleri ise iş makineleriyle kapattıkları öğrenildi. Halen arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü Resulayn’da gizlenen keskin nişancıların bulunduğu tespit edilen alanlara ise SMO askerlerince ateş yakılarak tünellere atıldığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan Resulayn’da haraketlilik ise gün boyu İHA ve SİHA’lar tarafından izlenildiği görüldü.

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