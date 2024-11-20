HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Resveratrol nedir, ne işe yarar? Resveratrol ne için kullanılır? Resveratrol faydaları ve zararları

Resveratrol nedir, ne işe yarar? Resveratrol ne için kullanılır? Resveratrol faydaları ve zararları

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.11.2024 16:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli otlar, çiçekler ve bitkiler insan sağlığına faydalı birçok vitamin ve mineral sahibidirler. Vücutta çeşitli nedenlerden ötürü ortaya çıkan hastalıklar ya da rahatsızlıklar için uygulanan tedavi yöntemlerinde ya da ilaçlarda bu bitkilerden faydalanılabilir. Doktora danışarak çeşitli bitkilerle birçok hastalığın tedavi süreci desteklenebilir.

Resveratrol nedir, ne işe yarar? Resveratrol ne için kullanılır? Resveratrol faydaları ve zararları

Birçok hastalığın tedavisinde ve kullanılan ilaçlarda çeşitli bitkiler hammadde olarak kullanılır. Doğal yollarla iyileşmek isteyen kişiler doktora da danışarak bu bitkileri direkt olarak almak isteyebilirler.

Resveratrol nedir?

Resveratrol, bitkilerde doğal bir şekilde bulunan antioksidanlardır. Ağırlıklı olarak bazı besinlerde, meyvelerde ve bitkilerde daha fazla bulunur. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmaların sonucunda insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Son günlerin çok ilgi gören konularından biri de insan sağlığına çeşitli açılardan yararlı olduğu tespit edilen resveratol antioksidanıdır. Çeşitli bitkilerde doğal olarak bulunan bu antioksidanın yaşlanma sürecini de engellemesi ile bilinir.

Resveratrol ne işe yarar?

Bitkilerde doğal olarak yer alan bir polifenol türü olan resveratrolun, antioksidan içeriği ile insan sağlığına birçok faydası bulunur. Antioksidan özelliği ile hem yaşlanma etkilerini geciktirdiği hem de çeşitli hasarları giderdiği bilinir. İşe yaradığı tespit edilen bazı durumlar şunlardır:

  • Resveratrol serum yaşlanma etkilerini geciktirir.
  • İltihaplanmayı azaltır.
  • Kardiyovasküler sağlığı destekler.
  • Hücre hasarını önler.
  • Kanser riskini azaltır.
  • Kalp sağlığını destekler.
  • Cilt sağlığını korur.

Resveratrol ne için kullanılır?

Resveratrol faydaları çeşitlilik gösterir. Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinir. Ağırlıklı olarak yaşlanma karşıtı etkileri ile tanınmıştır. Cilde olan katkısı ve cilt bakımındaki etkinliği ile de çok tercih edilir.

Birçok açıdan faydalı olması ile tanınan resveratrol zararları ile de bilinir. Bazı yan etkilere neden olabilen resveratrolün en çok görülen yan etkilerinin başında ishal, mide bulantısı ve mide krampları gelir. Özellikle şu kişilerin kullanması ya da mutlaka doktora danışılması önerilir:

  • Böbrek hastalığı olanlar
  • Mide hastalığı olanlar
  • Ameliyat olacak kişiler
  • Kan bozukluları yaşayanlar
  • Karın ağrıları olanlar
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sağlık
En Çok Okunan Haberler
Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.