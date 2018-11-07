Retina hücresi naklinde ümit verici bulgu

Ceninden alınan retina hücresi nakli yapılan kör farelerin beyinlerinde görme merkezlerindeki nöronlar normal çalışmaya başladı.

Science Daily'nin haberine göre, California Üniversitesinde David Lyon liderliğinde yapılan araştırmada, kör farelere ceninden alınan retina hücresi nakli yapıldı.

Araştırmada, hücre nakli yapılan hayvanların beyinlerinde bir süre sonra görme merkezindeki nöronların fonksiyonlarını olması gerektiği gibi yerine getirdiği keşfedildi.

Lyon, retina tabakasının, dejenere olmuş gözlere nakledildiğinde hayvanların ışığı fark etmesini sağladığının bilindiğini, bu çalışmada ise başlıca görsel işleme merkezindeki nöronların, sağlıklı retinaya sahip hayvanlardaki gibi işlev gördüğü bulgusunu elde ettiklerini söyledi.

Ayrıntıları "JNeurosci" dergisinde yayımlanan çalışma, yaşa bağlı ve hastalıkla bağlantılı görme kaybının tedavisinde önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Yaşa bağlı maküler dejenerasyon (sarı nokta hastalığı) ve retinitis pigmentozanın (tavuk karası), dünyada milyonlarca kişide önemli ölçüde görme kaybına neden olduğu ifade ediliyor.

Mevcut tedavi yöntemleri, var olan hücrelerin korunmasına yardım ediyor ve hastalığın ileri aşamasında etkisiz kalıyor.

Retina tabakası nakillerinde hayvanlar ve insanlar üzerinde başarılı sonuçlar elde edilirken, bu nakillerin karmaşık görüşü eski haline getirme kabiliyetleri ise soru işareti olmayı sürdürüyor.

