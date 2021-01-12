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Retina yırtılması belirtiler vitre dejenerasyonu ile başlıyormuş!

12.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Retina yırtılması belirtiler vitre dejenerasyonu ile başlıyormuş!

Gözünüzün önünde siyah nokta uçtuğunu görüyorsanız vitre dejenerasyonu yaşıyor olabilirsiniz. Pek çok kişinin göz önünde siyah ve gri cisimlerin uçtuğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, yaşlı- genç ayrımı olmadan yaşanan bu durumu yalnızda dikkatli kişilerin fark ettiğini söyledi. Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Uzmanı Op. Dr. Atabay göz önünde neden siyah noktalar uçtuğunu gördüğümüzü anlatarak vitre dejenerasyonu ile ilgili bilgi verdi.

Gözümüzün arka tarafında bulunan göz içi sıvısı vitre olarak adlandırılır. Bu vitre sıvısı göz retina tabakasına genelde yapışıktır. Zamanla retinadan ayrılarak yoğunlaşmalar meydana getirir. Bu durumda boşlukta hareket eden ve göz hareketleriyle yer değiştiren gri siyah cisimler olarak fark edilmeye sebep olmaktadır. Bazı durumlarda bu sıvı retina tabakasından ayrılma durumunda ışık çakmaları, flaşlar oluşturmaktadır.

Hastalar tarafından oldukça rahatsız edici olarak vurgulanan olayda dikkat edilmesi gereken nokta retinada yırtılma meydana gelebilecek olmasıdır. Eğer retina tabakası ile vitre sıvısı yapışıklıklar içeriyorsa bu bölgede ayrılma tam olamaz ve retina tabakasında yırtılmalar meydana gelebilmektedir.

GÖRMEYİ BOZABİLİR!

Retina tabakasındaki yırtılmalar Retina Dekolmanı olarak adlandırılmaktadır. Ve görmeyi ileri derecede bozabilen önemli sonuçlar doğurmaktadır. Benzer rahatsızlıkları olan hastalarımızın özellikle ışık çakmaları varlığında hemen göz hastalıkları muayenesi olmalarını önermekteyiz.

Ancak çoğu vitre ayrılması retina dekolmanı ile sonuçlanmadığından paniğe kapılmadan uzman hekimden yardım almak önem taşımaktadır.

BOŞLUĞA YA DA DÜZ RENKLERE BAKARKEN DAHA ÇOK BELLİ OLUYOR

Sadece göz hareketleri ile hareket eden, boşluğa veya düz renklere bakarken daha çok belli olan siyah uçuşan cisimler zararsız olarak kalır. Bu cisimler büyük olduğunda hastalarımızı rahatsız edebilmektedir. Genelde zararı yok tedavisi de yok diyebileceğimiz bu durum son zamanlarda lazer tedavileri ile tedavi edilmeye başlanmıştır. Lazer tedavi, durumdan rahatsız olan ve görmeyi engellediğini düşündüğümüz hastalarımız için oldukça faydalı olmaktadır.

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