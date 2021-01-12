Retina yırtılması belirtiler vitre dejenerasyonu ile başlıyormuş!

Gözümüzün arka tarafında bulunan göz içi sıvısı vitre olarak adlandırılır. Bu vitre sıvısı göz retina tabakasına genelde yapışıktır. Zamanla retinadan ayrılarak yoğunlaşmalar meydana getirir. Bu durumda boşlukta hareket eden ve göz hareketleriyle yer değiştiren gri siyah cisimler olarak fark edilmeye sebep olmaktadır. Bazı durumlarda bu sıvı retina tabakasından ayrılma durumunda ışık çakmaları, flaşlar oluşturmaktadır.

Hastalar tarafından oldukça rahatsız edici olarak vurgulanan olayda dikkat edilmesi gereken nokta retinada yırtılma meydana gelebilecek olmasıdır. Eğer retina tabakası ile vitre sıvısı yapışıklıklar içeriyorsa bu bölgede ayrılma tam olamaz ve retina tabakasında yırtılmalar meydana gelebilmektedir.

GÖRMEYİ BOZABİLİR!

Retina tabakasındaki yırtılmalar Retina Dekolmanı olarak adlandırılmaktadır. Ve görmeyi ileri derecede bozabilen önemli sonuçlar doğurmaktadır. Benzer rahatsızlıkları olan hastalarımızın özellikle ışık çakmaları varlığında hemen göz hastalıkları muayenesi olmalarını önermekteyiz.