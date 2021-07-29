Retina yırtılması nasıl olur? İşte belirtileri ve tedavisi

Retina dekolmanının ciddi bir göz hastalığı olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bekir Koç, retina yırtılması tedavisinin nasıl gerçekleştirildiğini ve önemini anlattı.

Retina tabakasının yapışık olduğu göz küresinin iç yüzeyinden ayrılmasıyla oluşur. Genellikle retinada oluşan yırtık ve deliği takiben ortaya çıkar. Retinada oluşan yırtık veya delik bu iki tabakanın arasına sıvı sızmasına neden olur ve bu sıvı iki tabakayı birbirinden ayırır. Dolayısıyla yırtıkların erken tanısı ve tedavisi, retina tabakasının yerinden ayrılmasını ve dekolman oluşmasını engelleyecektir. Bu sayede de hastalığın önüne geçilmiş olunur.

RETİNA TEDAVİSİ GECİKTİRİLMEMELİ

Retinada oluşan yırtıkların mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bütün retinaya yayılır ve görüş yetisinde azalma olur .Retina yırtılmasının oluşması halinde ilk olarak ışık çakması, sinek uçuşmalarıyla birlikte gözün önünde kurum yağmasına benzeyen koyu renkli noktalar görülür. Zamanla görme bulanıklaşır. Tedavi edilmeme durumunda retina dekolmanı gelişerek görme kaybı gelişebilir. Bu belirtiler olan bir hastanın mutlaka muayene olması gerekir. Muayene sırasında göz bebeğini büyütmek için damla damlatılır. Hasta 15 dk bekler ve doktor tarafından retina muayenesi yapılır. Eğer muayene sırasına retina yırtığı tespit edilirse mutlaka tedavisi yapılmalıdır. Erken dönemde retinal yırtıklar lazer tedavisi ile onarılır. Lazer tedavisi ayaktan yapılan ağrısız ve riski olmayan bir işlemdir. İşlem ortalama 10 dakika sürer ve işlem sonrası hasta evine gidebilir. Eğer retina yırtıkları tedavi edilmezse retina dekolmanı gelişir.

RETİNE YIRTILMASI AMELİYAT İLE TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Retina dekolmanı gelişen bir hastada başlangıçta görme alanının bir bölümünde görme kaybolmaya başlar. Zamanla ilerleyen dekolman tüm görme alanını kapanır ve hastada görme kaybı oluşur. Hastada retina dekolmanı geliştiyse, tek tedavi seçeneği cerrahi müdahaledir. Retina dekolmanı ne kadar erken tedavi edilirse ameliyat sonrası başarı şansı o kadar yüksektir. Gecikilen durumlarda retina sinir hücreleri öleceğinden ameliyatla retina yerine yapıştırılsa bile görme artışı sağlanamayabilir. Hastanın nasıl ameliyat edileceği muayene sırasında retina dekolmanına neden olan yırtığın sayısı, büyüklüğü ve konumuna göre belirlenecektir. Retina dekolmanı geliştiğinde tek tedavi seçeneği vitreoretinal cerrahidir. Günümüzde retina cerrahları tarafından vitrektomi tekniğiyle hastanın tedavisi gerçekleştirilir. Retina dekolmanı ameliyatı mikrocerrahi yöntemlerle uygulanır. Ameliyat ortalama 1 saat sürer, hasta genellikle bir gece hastanede kaldıktan sonra ertesi gün taburcu edilir.

RETİNA AMELİYATI SONRASI BUNLARA DİKKAT

Ameliyat sonrasın da retina dekolmanı ameliyatı kadar çok önemlidir. Doktor tarafından verilen ilaçlar kullanılmalı ve doktorun talimatlarına uyulmalıdır. En az 1 hafta boyunca göze su değdirmemelidir. Göz kaşıntısı olabilir, asla hastanın kaşımaması ve el teması olmaması gerekiyor. Sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır. Araba kullanımı ameliyat sonrasında riskli olacağından, doktorunuzun kontrollerde söylediği süre boyunca araba kullanmamalısınız. Retina dekolmanı sonrasında iyileşme süresi yaklaşık 2 aydır.

RETİNA YIRTILMASI NEDEN OLUR?

Retina dekolmanında en önemli risk faktörleri arasında yaşlanma görülmektedir. Özellikle de ailesinde retina dekolmanı olan kişilerin mutlaka 6 ayda bir göz muayenesi olması ve hastalığın belirtileri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Miyop göz kusuru olanlardaysa retina yırtıkları ve dekolmanı gelişmesi daha fazla görülmektedir.

