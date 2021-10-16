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Retro benim tarzım diyenlerin evlerinde mutlaka bulunması gerekenler

15.10.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romantik ve nostaljik bir atmosfere kim hayır diyebilir ki? Eski ile yeninin harmanlandığı, en güzel retro ürünlerin damga vurduğu yaşam alanları giderek daha fazla tercih ediliyor. Ancak retro stilini hayatınızın bir parçası yapmak, tamamen farklı bir durum. Eğer "Retro benim tarzım." diyorsanız mutlaka evinizde bulunması gereken ürünler var. Bu ürünleri sizler için derledik.

Retro benim tarzım diyenlerin evlerinde mutlaka bulunması gerekenler

Yakın geçmiş akımlarını seviyorsanız retro sizin tarzınız demektir. Son yılların popüler dekorasyon trendleri arasında yer alan Retro stili evinizde yaşamak için mutlaka sahip olmanız gereken bazı ürünler olmalı. İşte retro stili evinize taşımanıza yardım edecek ürün önerileri.

  1. Retro Demek Pikap Demek

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Retro ürünler arasında evinizde en başta olması gereken parça, hiç kuşkusuz pikaplar. O nostaljik atmosferi en iyi yaratan ürünlerdir, pikaplar... Her ne kadar retro görüntülere sahip olsalar da gelişen teknoloji ile günümüze uyum sağlayarak fonksiyonel hale geldiler. Quiqa T105 Ahşap Retro Pikap ile geçmişi evinize taşıyabilirsiniz. Tüm plakları çalabilen, stereo hoparlörü bulunan, plak bittiğinde otomatik duran, seramik kartuşu ve kristal iğnesi olan ürün, müzik dinlerken zaman içinde yolculuk yapmanızı sağlayacak. Direkt prize takarak çalıştırabileceğiniz gibi USB kablosunu kullanarak powerbank ile istediğiniz yerde ürünü kullanabilirsiniz.

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  1. Plak Olmadan Olmaz

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Retro dedik, pikap dedik, plak demezsek olmaz elbette. Retro stilinin bir parçası olan plakları mutlaka evinizde bulundurmalısınız. Eski plaklardan günümüz plaklarına kadar pek çok çeşidi kolayca bulmak mümkün. Gelişen internet satışları sayesinde istediğiniz sanatçının plakları artık bir tık uzağınızda. Günümüz sanatçılarından geçmiş dönem sanatçılarına kadar geniş bir skala olsa da biz zamanın ruhuna hitap etmesi için efsanevi The Beatles grubunun plaklarını satın almanızı öneriyoruz. The Beatles'ın unutulmaz şarkılarını plaktan dinlemenin zevkine doyamayacağınızı düşünüyoruz.

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  1. Pufları Kullanarak Stilinizi Yansıtın

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Puflar, ev dekorasyonunun önemli parçalarından biri. Hem işlevsel hem de şık tasarımları ile salondan yatak odasına hemen her alana kolayca uyum sağlıyorlar. Retro stiline uygun tasarımıyla Eski Perisi Tasarım Retro Puf Model 2; balkonda, yatak odasında, antrede, çocuk ve genç odalarında rahatlıkla tercih edilebilir. Kullanımı rahat olan ürün kirlenmesi halinde sabunlu bez ile silinerek temizlenebiliyor. Gürgen ağacından olan ayakları çıkabiliyor ve bu sayede ihtiyaç olmadığı zaman kolaylıkla kaldırmanıza olanak sağlıyor. Kadife üzerine dijital baskı ile tasarlanan model, retro ruhunu evinize taşıyor.

Eski Perisi Tasarım Retro Puf Model 2'yi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Lambader ile Retro Stilini Yakalayın

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Aydınlatmalar, yaşam alanlarına renk katan detaylardan biri. Sıcak, samimi ve ilham verici bir atmosfer yaratmanın en önemli anahtarlarından. Retro stilinizi evinize taşımanıza yardım edecek detaylardan da biri aynı zamanda. Hoş bir okuma köşesi ya da vurgulamak istediğiniz alanları aydınlatacak retro bir lambader ile istediğiniz dokunuşa kavuşabilirsiniz. Yayy Lambader Bright Torchiere Home, minimalist desenleri ve zarif ayakları ile dönem ruhunu evinize taşıyor. Otantik havayı veren abajur kumaşı el örgüsü. Yüzey resmi elde boyandığı için solma yapmayan ürün aynı zamanda çelik gövdeye sahip.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Saatler Olmazsa Olmaz

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Teknolojinin gelişmesi ile çalar saatler de yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başladı. Artık onların yaptığı işi akıllı saatler, akıllı aydınlatmalar yapıyor. Ancak retro stili denince akla gelen ilk ürünlerden biri çalar saatler. Retro benim stilim, diyorsanız Kikkerland KKAC08 Retro Çalar Saate mutlaka sahip olmalısınız. İlk tasarımlarından esinlenerek yapılan bu çalar saat, sizi her sabah geçmişe götürebilir. Alarmını saat üzerindeki düğme ile durdurabilirsiniz. Böylece akıllı telefonları da yatak odanızdan uzaklaştırabilirsiniz. Mobilyalarınıza da retro bir hava katacak olan ürünü dilerseniz evin diğer köşelerinde de kullanabilirsiniz.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Retro Bir Ekmek Kızartma Makinesine Ne Dersiniz?

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Kızarmış ekmek kokusunun yayıldığı sabah kahvaltılarına kim hayır diyebilir ki? Eğer siz de kızarmış ekmeklere bayılıyorsanız bu tutkunuzu retro stili ile birleştirebilirsiniz. Russell Hobbs Retro Vintage 21680-56 Ekmek Kızartma Makinesi; stilinizi yansıtmakla kalmıyor, çok amaçlı kullanımı ile mutfakta kolaylık da sağlıyor. Çalışmasını durdurmanıza gerek kalmadan kalan kızartma süresini görebiliyorsunuz. 6 farklı kızartma seviyesi bulunan ürünün üzerine yerleştireceğiniz ızgarası ile ısıtmak istediğiniz çörek ve poğaçalarınızı da kolayca ısıtabilirsiniz. Ayrıca kruvasan, baget ekmek ve hamburger ekmekleri için de öze kızartma bölümü de bulunuyor. Kaldır bak özelliği sayesinde ekmeğin ne kadar kızardığını kontrol edebilirsiniz. Kırıntı tepsisi sayesinde tezgah ve masanızı kırıntılardan uzak tutabilirsiniz.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Dresuarlarla Antrenize Şık Bir Dokunuş Yapın

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Antreler, o ev hakkında bize fikir veren ilk alanlardır. Evinize gelen misafirlerinize stilinizi göstermenin en kolay yolu, onları tarzınızı yansıtan bir antre ile karşılamak. Retro tarzınıza uygun dresuarı seçerek bunu sağlayabilirsiniz. Bu noktada size önerimiz, KaizenDesign 4 Çekmeceli Retro Dresuar Ayna Takımı. Gürgen ağacından yapılmış olan ürün sağlam, şık ve kullanışlı. El işçiliği ile üretilen dresuar zarif çizgileriyle retro stilini başarıyla yansıtıyor. Ayrıca ürün hijyenik dezenfekte yapılarak paketleniyor. Bu sayede güvenle kullanabilirsiniz.

KaizenDesign 4 Çekmeceli Retro Dresuar Ayna Takımını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Retro Komodin ile Fonksiyonelliği Arttırın

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Komodinler hoş tasarımları sayesinde artık sadece yatak odalarında kullanılmıyor. Salon, balkon hatta holde bile rahatlıkla tercih ediliyorlar. Evinizde bulunan boş alanları işlevsel ve şık hale getirmek için komodinlerden yararlanabilirsiniz. Retro stiline en uygun modellerden biri olan Saraç Mobilya Yeşil Retro Komodin sizin için seçtiğimiz diğer bir ürün. 3 adet çekmecesi bulunan komodin zarif ve kullanışlı. Enfes yeşil rengi ise diğer mobilyalarınızla uyum sağlayacak. Komodinin ayak tasarımı ve çekmece kulpları retro stilini tam olarak yansıtıyor.

Saraç Mobilya Yeşil Retro Komodini incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Retro Şöminenin Keyfini Rammento ile Çıkarın

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Şöminelerin yarattığı o romantik ambiyansın keyfi bir başka olur. Ancak gerçek bir şömineye sahip olmak göründüğü kadar kolay değil. Bakımı ve kullanımı oldukça zahmetli olabiliyor. Üstelik her evin yapısal durumu şöminelere uygun olmayabiliyor. Ancak elektrikli şömineleri tercih ederek şöminelerin bu büyüleyici ortamını Retro stilinizle birleştirebilirsiniz. Rammento Dekorasyon Süs Şömine kolay kullanımı ve taşınabilir özelliği ile evinize renk katacak. Bu mini elektrikli şömine ile evinizin istediğiniz köşesinde retro ambiyansı yaratabilirsiniz. Gerçekçi hareketli alevleri olan ürünün gövde malzemesi de ahşap efekte sahip. LED ışıkları bulunan şömine üstelik pille çalışıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Dekorasyon Ürünlerini Unutmayın

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    Tarzınızı yansıtmanın en kolay yollarından biri de evin çeşitli yerlerinde stilinize uygun dekoratif parçalar kullanmaktan geçiyor. Retro stiline uygun çeşitli parçaları seçerek tarzınızı kolayca ortaya çıkarabilirsiniz. Bu Retro temalı dekoratif ürünler için size önerdiğimiz son parça Retro görünümlü radyo. Ahşap Retro Nostaljik Radyo Beyoğlu Model, evinizle şık bir bütünlük oluşturacak. Kitaplığınızda, duvar raflarınızda ya da mutfak adanızda stilinizi yansıtacak olan ürün şarjlı pil ile çalışıyor. Radyonun sesini açarak retro havasını yakalamaya ne dersiniz?

Ahşap Retro Nostaljik Radyo Beyoğlu Modeli detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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