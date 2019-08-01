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Retro Lunapark’ın Ağustos programı açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Akasya Retro Lunapark’ta Ağustos ayı etkinlik programı açıklandı.Akasya Retro Lunapark, Ağustos ayında birbirinden farklı tiyatro oyunları, müzikal ve konserlere ev sahipliği yapacak.

Retro Lunapark’ın Ağustos programı açıklandı

Akasya Retro Lunapark’ta Ağustos ayı etkinlik programı açıklandı.

Akasya Retro Lunapark, Ağustos ayında birbirinden farklı tiyatro oyunları, müzikal ve konserlere ev sahipliği yapacak. Yapılan bilgilendirmede; Ağustos ayı itibariyle çocuk oyunlarının sergileneceği lunaparkın ilk oyunu; 3 Ağustos Cumartesi günü Sevimli Dinozor olacak.
4 Ağustos ve 1 Eylül Pazar günleri, Ezo Sunal La La La Konseri Akustik ile minik misafilere müzikal ve interaktif bir dans deneyimi sunacak.
24 Ağustos Cumartesi günü ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ isimli oyun, 25 Ağustos Pazar günü ise ‘Canım Kardeşim’ adlı oyun sergilenecek.

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