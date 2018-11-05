Retro oyun deneyimine hazır olun

8BCraft ekibi geçtiğimiz yıllarda ilk ürünü olan Raspiboy ile karşımıza çıkmıştı. Raspberry tabanlı olan Raspiboy’u daha da geliştiren ekip, bu sefer karşımıza RetroStone isimli konsol ile çıktı. PSOne, NES, SNES, Dreamcast, PSP, Nintendo 64 ve daha daha fazla retro emulatorü bünyesinde barındıran bu konsol, bağlantı noktaları ile de dikkat çekiyor.

RetroStone neler sunuyor?

Retrorangepi işletim sistemi ile çalışan bu konsolda Retroarch yer alıyor. Retroarch sayesinde neredeyse tüm emulatorler stabil bir şekilde çalışıyor. Konsolda 4 adet USB girişi yer alıyor. USB girişinde ister klavye ve mouse isterseniz de gamepad bağlayabiliyorsunuz. İnternet ve oyun yüklemek için ise konsolda ethernet girişi de bulunuyor.

1 GB RAM ve Allwinner H3 işlemciden beslenen konsolumuzda, ekran parlaklığı, renk ve kontrast ayarı yapmak gibi fonksiyonlarda yer alıyor. Konsolun en sevdiğimiz yanı ise HDMI bağlantısına sahip olması oldu. Konsolu HDMI ile TV veya monitöre bağlayıp retro oyun deneyimini büyük ekranda yaşayabiliyorsunuz.

Konsolun en can alıcı noktası ise taşınabilir bir PC olması. İçerisinde yer alan Desktop modu sayesinde internete girme gibi temel ihtiyacınızı kolayca sağlayabiliyorsunuz. Türkiye’ye gönderim yapan 8BCraft, bu konsol için 135 Euro fiyat istiyor.

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