Kenya'daki yangın, Suriye göçmenleri, ABD'de Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı, Endonezya'da meydana gelen deprem sonrası görüntüler.. İşte 2018'de hafızalardan silinmeyecek kareler.

Reuters 2018'in en iyi fotoğraflarını açıkladı

28 Ocak 2018 Kenya'daki yangında gözyaşlarını tutamayan ev sahibi.

15 Mart 2018 S uriye'de bir bavulun içinde uyuyan bebek.

15 Ekim 2018 Okulu kapatma kararının ardından İsrailli bir polisle tartışan Filistin vatandaşı.

4 Haziran 2018 ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan çıkan dumanları bottan seyreden turistler.

6 Kasım 2018 ABD'de Demokratların Müslüman adayı Ilhan Omar, kayınvalidesi ile birlikte seçilmesini kutluyor.

8 Haziran 2018 İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesi sonucu yüzüne biber gazı kapsülü isabet eden eylemci.

26 Ocak 2018 Sıcaklığın -32 derece olduğu Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir balıkçı.

13 Mayıs 2018 ABD'ye bağlı Hawaii Adası'nda yer alan Kilauea Yanardağı'nın lavları ormanlık bölgeye sıçrıyor.

21 Nisan 2018 ABD'de Nazi selamı veren aşırı sağcı grup.

11 Mayıs 2018 Kongo Cumhuriyeti'nde militanlar tarafından annesi, 3 erkek kardeşi ölen ve kolu kesilen 11 yaşındaki Mave Grace, kardeşiyle beraber.

2 Ekim 2018 İspanya'da kurtarma ekiplerinin gelmesinin ardından sırada bekleyen bir göçmen.

22 Ocak 2018 Japon tenisçi Naomi Osaka, Avustralya Açık'ta rakibi Simona Halep' karşı oynarken.

6 Nisan 2018 İsrail Gazze sınırındaki eylemciler

7 Kasım 2018 Beyaz Saray stajyeri, Trump'a soru soran CNN muhabiri Jim Acosta'nın mikrofonunu almaya çalışıyor

20 Ağustos 2018 Myanmar'da gözaltına alınan Reuters muhabirleri Kyaw Soe Oo ve Wa Lone.

21 Nisan 2018 Moğolistan'da 6 yaşındaki Tsetse, ailesinin geyiği ile ormanda otururken.

3 Ekim 2018 Endonezya'daki depremin ardından kıyıya oturan gemi.

22 Ocak 2018 Nepal'de Saraswati Tapınağı'nda dua eden budistler.

20 Eylül 2018 İngiltere lideri Theresa May, Avusturya'nın Salzburg kentinde AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir arada.

15 Kasım 2018 Yemen'de yetersiz beslenme sonucu götürüldüğü hastanede ölen 4 aylık Hajar.

9 Kasım 2018 California'daki yangından kaçan bir aile.

17 Temmuz 2018 New York Times Meydanı'nda şiddetli yağmur sonrası...

15 Mayıs 2018 Filistin'de bir aile yaralı 8 aylık çocuklarının önünde ağlıyor.

7 Şubat 2018 Tayvan'da hasarlı bir binanın önünde bekleyen polisler.

9 Şubat 2018 Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda Kuzey Koreli ponpon kızlar

4 Haziran 2018 Filipinler'deki bir yangının ardından su ile yardıma koşan ev sakini.

18 Kasım 2018 Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan bir göçmen.

25 Temmuz 2018 Yunanistan'daki yangın sonucu kül olan orman ve elektrik direği.

25 Kasım 2018 Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalışırken polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaşan göçmen aile.

20 Temmuz 2018 Avustralya'da kuraklıktan etkilenen bir bölgede su oluklarının yakınınd duran yalnız ağaç.

15 Temmuz 2018 Rusya'daki Dünya Kupası'nda zaferi kutlayan Fransız futbolcular.

24 Temmuz 2018 Peçe yasağının gündemde olduğu Danimarka'da peçeli Anna-Bella'ya bakan yüzücüler.

23 Temmuz 2018 Yunanistan'daki yangına müdahale eden bir itfaiyeci.

2 Mayıs 2018 Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışırken ailesiyle beraber gözyaşı döken 4 yaşındaki çocuk.

8 Haziran 2018 Guetamala'da Fuego Yanardağı'nın aktife geçmesi sonucu küllerle kaplı ağaçların arasından geçen bir köpek.

19 Ekim 2018 Kızıyla ABD sınırına geçmeye çalışan ve polisten kaçan bir baba.

27 Temmuz 2018 Kanlı Ay Tutulması esnasında gelinliği ile poz veren bir kadın.

25 Temmuz 2018 Londra'daki Greenwich Park'ta uçurtma uçuran bir adam.

2 Ocak 2018 Kanada'da buzlarla kapılı bir ev.

24 Kasım 2017 Sınırın Çin yakasından fotoğraflanan, Kuzey Kore'deki Namyang köprüsünden geçerek Tumen şehrine doğru ilerleyen kadınlar.

18 Haziran 2018 Gazze sınırında ölen yakınları için ağlayan gençler.

28 Mart 2018 Venezuela'daki hapishane yangınında dışarıdaki mahkum yakınları.

16 Nisan 2018 ABD Başkanı Trump ile birlikte olduğunu iddia eden Stormy Daniels mahkemeye ifade vermek için kontrolden geçerken.

15 Mayıs 2018 Teksas'ta bir kampta oturan kovboylar.

8 Mart 2018 Kudüs'te askerliği ve orduya katılmayı reddeden Ortodoks Yahudileri'ne tazyikli su atılırken.

29 Ekim 2018 Meksika'daki Suchiate Nehri'ni geçip ABD sınırına varmaya çalışan bir baba ve kızı.

8 Haziran 2018 Kanada'daki G-7 Zirvesi'nde aile fotoğrafı için Donald Trump'ın gelmesini bekleyen Theresa May, Angela Merkel, Justin Trudeau, Emmanuel Macron ve Shinzo Abe.

26 Ağustos 2018 Belçika Grand Prix'inde araçları kaza yapan Fernando Alonso ve Charles Leclerc.

23 Ekim 2018 Suudi Arabistan'daki bir konferansta Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile fotoğraf çektirmek için yarışan insanlar.

15 Haziran 2018 Meksika sınırında atlı polisler bölgede gezinirken...

18 Şubat 2018 Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda yarışan Rodolfo Roberto Dickson Sommers.

27 Şubat 2018 İstisifa eden Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks binadan ayrılırken.

4 Ağustos 2018 Ohio'ya gitmek için uçağına binen ABD Başkanı Donald Trump.

4 Şubat 2018 New England Patriots'a karşı zaferi kutlayan Philadelphia Eagles oyuncusu Patrick Robinson

13 Mayıs 2018 Venezuela'da aday Javier Bertucci'nin seçim etkinliğinde bir çocuk.

19 Kasım 2018 İsrail Tel Aviv'de sanatçı Ana Ashury, evinin çatısındayken.

27 Nisan 2018 Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iki ülkeyi birbirinden ayıran silahtan arındırılmış bölgede el sıkışırken.

25 Mayıs 2018 Cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla yargılanan ünlü film prodüktörü Harvey Weinstein.

4 Ekim 2018 Endonezya'daki depremde yaralanan bir çocuk.

24 Mart 2018 Bangladeş'te bir balıkçı teknesinde bekleyen Rohingya Müslümanları.

6 Eylül 2018 Brezilya'nın lideri Jair Bolsonaro, seçim turunda bıçaklı saldırıya uğrarken.

9 Ocak 2018 Suriye'de yaralı bir adamı kurtarmaya çalışanlar.

12 Eylül 2018 Pyongyang'da hayvanat bahçesinde dondurma yiyen bir Kuzey Kore askeri.

16 Ağustos 2018 Venezuela'da ekonomik kriz sonrası fiyatı 14 milyon 600 bin bolivara kadar çıkan 2.4 kilogramlık tavuk.

7 Temmuz 2018 St Petersburg'da gösteri öncesi Rusya ve Hırvatistan arasındaki maçı izleyen bir balerin.

3 Ağustos 2018 Su sıkıntısının yaşandığı Sudan'da duş alan çocuklar.

18 Haziran 2018 Grönland'da eriyen buzullar.

9 Ağustos 2018 İspanya'da göçmen taşıyan bottan son anda kurtarılan insanlar.

11 Eylül 2018 Pyongyang'da Kuzey Kore liderleri Kim Il Sung ve Kim Jong Il'in portrelerin izleyen bir kadın.

19 Mayıs 2018 Windsor Şatosu'nda evlendikten sonra halkı selamlayan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle.

8 Ekim 2018 Orlando'da miting düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump.

12 Ocak 2018 Honduras'taki seçim protestosunda biber gazından etkilenen eski başkan Manuel Zelaya'ya yardım eden vatandaşlar.

27 Temmuz 2018 Botlardan inip İspanya'ya giriş yapan göçmenler.

7 Ağustos 2018 Brezilya'da bir kadın mikrosefali hastası torununa bakarken.

22 Mart 2018 Bireysel silahlanmaya karşı öğrenciler tarafından düzenlenen 'March For Our Lives' yürüyüşünde bir öğrenci.

24 Eylül 2018 Litvanya'da ziyarette bulunan Papa Francis halkı selamlarken.

12 Haziran 2018 Singapur'da ilk kez bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump.

12 Ocak 2018 Atina'da hükümete karşı eylemlerde polisle çatışan protestocular.

1 Eylül 2018 Myanmar'da polisler tarafından gözaltına alınan Arakanlı Müslümanlar.

15 Temmuz 2018 2018 Dünya Kupası'ndaev sahibi Rusya'nın lideri Putin ve şampiyon Fransa'nın cumhurbaşkanı Macron.

15 Mayıs 2018 Cannes Film Festivali'nde poz veren ünlü model Winnie Harlow.

6 Ocak 2018 Suriye'de Beyaz Baretliler'in bir üyesi yaralı çocuğu taşıyor.

17 Şubat 2018 Dimitri Isler Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda

16 Eylül 2018 Florence Kasırgası'nda sular altında kalan barınaktaki hayvanlar kurtarılıyor.