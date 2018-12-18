Beyaz Saray Türkiye'nin iddiasını yalanladı: Trump söz vermedi

Ajansa ismini vermeden konuşan yetkili , "Başkan G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğinde Gülen'in iade edileceği vaadinde bulunmadı" dedi.

Trump ve Erdoğan 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Pazar günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirvede Trump'ın Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz" dediğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında daha önce 'Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı hafifletmek' amacıyla Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyi düşündüğü iddiaları ortaya atılmıştı.

Trump ise Gülen'in iadesinin "gündemlerinde olmadığını" kaydetmişti.

ÇAVUŞOĞLU: FBI FETÖ İLE İLGİLİ ÇOK CİDDİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FBI'ın, Gülen Yapılanması ile ilgili olarak yaklaşık 15 eyalette çok ciddi bir soruşturma yürüttüğünü de ifade etmişti.

Çavuşoğlu, "Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı. Böyle gelişmeler olduğunda da kamuoyuna bilgi veriyoruz" demişti.