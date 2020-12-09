Reuters: AB taslağı Türkiye’ye yaptırım öngörüyor

Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verilmiş, Türkiye'nin faaliyetlerini sürdürmesi durumunda ise aralık ayındaki zirvede yaptırımların gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

Kıbrıs ve Yunanistan açıklarında petrol ve doğalgaz sondajı yapması nedeniyle ekim ayında Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurmak için yaptırım başlatma tehdidinde bulunan AB liderleri, yarın başlayacak zirvede yaptırımları ele alacak.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 10-11 Aralık tarihlerindeki zirvede karara bağlayacağı Türkiye'ye yaptırımlar ile ilgili olarak Reuters haber ajansının ulaştığı taslak metin üzerinde liderlerin anlaşması halinde AB, 2019 yılında başlatılan yaptırımlara "ek listeler" hazırlayacak ve yaptırımların kapsamının "ihtiyaç olması halinde genişletilmesi" üzerinde çalışacak.

Yunanistan daha güçlü yaptırım istiyor

AB diplomatları Yunanistan'ın yaptırımları yeterince güçlü bulmadığını ve taslak metin üzerinde müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Kıbrıslı bir diplomat "ek listeler" hazırlanmasına olumlu baktıklarını belirterek, "Şubat veya marta kadar Türkiye’nin tavrında bir değişiklik olmadığı takdirde daha sonraki safhalarda sektörel önlemler de görmek istiyoruz" dedi.

Fransa Türkiye ekonomisine yönelik olarak "sektörel" bazı yaptırımlar uygulanmasına destek veriyor.

Taslak metinde, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Mart 2021'deki bir sonraki zirveye kadar nasıl ilerleneceği konusunda hazırlık yapması gerektiği belirtiliyor.

Taslak metinde ayrıca AB'nin olası yaptırım konularında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile koordineli hareket edeceği belirtiliyor. Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'daki oylamanın bu hafta içinde yapılması öngörülüyor.