HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Reuters: AB taslağı Türkiye’ye yaptırım öngörüyor

Reuters: AB taslağı Türkiye’ye yaptırım öngörüyor

09.12.2020 20:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Reuters: AB taslağı Türkiye’ye yaptırım öngörüyor

Yarın yapılacak olan AB liderler zirvesinin taslak metnine göre Akdeniz'deki ihtilaflı sularda Ankara'nın yaptığı doğal gaz ve petrol sondajını yürütmekle sorumlu Türk kişi ve kuruluşlarına yaptırım getirecek.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 10-11 Aralık tarihlerindeki zirvede karara bağlayacağı Türkiye'ye yaptırımlar ile ilgili olarak Reuters haber ajansının ulaştığı taslak metin üzerinde liderlerin anlaşması halinde AB, 2019 yılında başlatılan yaptırımlara "ek listeler" hazırlayacak ve yaptırımların kapsamının "ihtiyaç olması halinde genişletilmesi" üzerinde çalışacak.

Kıbrıs ve Yunanistan açıklarında petrol ve doğalgaz sondajı yapması nedeniyle ekim ayında Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurmak için yaptırım başlatma tehdidinde bulunan AB liderleri, yarın başlayacak zirvede yaptırımları ele alacak.

Ekim ayındaki AB liderler zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri görüşülmüş, ancak Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebi kabul edilmemişti.

Ankara'ya "iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması" halinde AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği mesajı verilmiş, Türkiye'nin faaliyetlerini sürdürmesi durumunda ise aralık ayındaki zirvede yaptırımların gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

Yunanistan daha güçlü yaptırım istiyor

AB diplomatları Yunanistan'ın yaptırımları yeterince güçlü bulmadığını ve taslak metin üzerinde müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Kıbrıslı bir diplomat "ek listeler" hazırlanmasına olumlu baktıklarını belirterek, "Şubat veya marta kadar Türkiye’nin tavrında bir değişiklik olmadığı takdirde daha sonraki safhalarda sektörel önlemler de görmek istiyoruz" dedi.

Fransa Türkiye ekonomisine yönelik olarak "sektörel" bazı yaptırımlar uygulanmasına destek veriyor.

Taslak metinde, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Mart 2021'deki bir sonraki zirveye kadar nasıl ilerleneceği konusunda hazırlık yapması gerektiği belirtiliyor.

Taslak metinde ayrıca AB'nin olası yaptırım konularında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile koordineli hareket edeceği belirtiliyor. Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'daki oylamanın bu hafta içinde yapılması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz yaptırımları

AB, 2019'da Doğu Akdeniz'de "izinsiz aramaları" cezalandırmak için bir yaptırım programı oluşturarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde veya kıta sahanlığındaki faaliyetleri planlamak veya faaliyetlere katılmakla suçlanan kişi ve şirketlerin varlıklarını dondurmuştu.

Şu ana dek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki üst düzey yetkilisi yaptırım listesine alındı, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti bu yılın başlarında, yaptırım kapsamına alınmasını istediği isimlerden oluşan bir listeyi AB'ye sunmuştu.

2011 yılında Ada açıklarında doğal gaz bulan Kıbrıs Cumhuriyeti, çok uluslu şirketlere petrol ve doğal gaz araştırma lisansı verdiği ada çevresindeki deniz bölgelerinde Türkiye ile anlaşmazlık yaşıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye, kendi kıta sahanlığında veya Kıbrıs Türklerinin haklarının olduğu sularda faaliyet gösterdiğini söylüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB Konseyinin Türkiye'ye yaptırım düşüncesinin "hayal kırıklığı" yarattığını belirterek Avrupalı liderlere bundan kaçınma çağrısında bulundu.

Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyorDünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor
2021 LGS örnek soru kitapçığı!2021 LGS örnek soru kitapçığı!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Tanzanya'da bakan yardımcısı, yemin metnini okuyamayınca görevden alındı

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

Kanada, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

Kanada Pfizer aşısına onay verdi

BM Çevre Programı: Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor

Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor

Rusya'dan aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı

Aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı

Almanya Tarım Bakanı basamağı fark etmeyip düştü

Almanya Tarım Bakanı basamağı fark etmeyip düştü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.