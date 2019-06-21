HABER

Reuters: ABD İran'a Umman üzerinden mesaj gönderdi

21.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

Reuters ABD'nin İran'a Umman üzerinden mesaj yollayarak savaşa girmek istemediğini ilettiğini duyurdu.

İran'ın ise bu mesaja Umman üzerinden yanıt verdiği bildirildi.Reuters’e konuşan İran hükümetinden bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman üzerinden kendilerine mesaj gönderdiğini belirtti. Söz konusu yetkili mesajda ABD'nin İran’la savaşa girmek istemediğini ve farklı konular hakkında müzakerelerde bulunma isteğini dile getirdiğini kaydetti. İranlı yetkili Trump’ın bu mesajına karşı İran’a yanıt vermek için çok kısa bir süre tanıdığını ve kendilerinin de yine Umman aracılığıyla Washington’a ivedilikle yanıt vererek, herhangi bir karar verme yetkisinin yalnızca ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’de olduğunu bildirdiklerini aktardı.

Trump’ın mesajı ulaştı

Bir başka İranlı yetkili ise, Ummanlı arabulucuya verdikleri yanıtta, Hamaney’in ABD ile herhangi bir görüşmeye karşı olduğunu dile getirdiklerini belirtti. Buna rağmen Trump’ın mesajının Ayetullah Ali Hamaney’e ulaştırılacağını ifade eden yetkili, kararın da sadece onda olduğunu bildirdi. Aynı yetkili kişi ayrıca İran’a yönelik herhangi bir saldırının hem bölgede hem de uluslararası alanda sonuçlarının olacağını açık bir dille vurguladıklarını kaydetti.

New York Times'in iddiası

Amerikan New York Times gazetesi Beyaz Saray’a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Başkan Trump’ın İran hedeflerine yönelik bir intikam saldırısına onay verdiğini ancak ardından son anda bu kararından vazgeçtiğini iddia etti. Haberde söz konusu saldırının Cuma sabahı erken saatlerde planlandığı ve bunun için savaş uçakları ile savaş gemilerinin pozisyon aldıkları belirtildi. İran’ın radar tesisleri ile füze bataryalarını hedef alacağı iddia edilen saldırıdan Trump’ın mı vazgeçtiği yoksa hükümetinden bazı üyelerin mi başkanı geri adım atmaya ikna ettiği ise New York Times’a göre bilinmiyor.

Reuters / ET,HT

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Trump İran'ı Vurmaktan Son Anda Vazgeçti İddiasıTrump İran'ı Vurmaktan Son Anda Vazgeçti İddiası
Skandal! Mursi'nin mezarı böyle görüntülendiSkandal! Mursi'nin mezarı böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Uber'in uçan taksisi

İşte Uber'in uçan taksisi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skandal! Mursi'nin mezarı böyle görüntülendi

Skandal! Mursi'nin mezarı böyle görüntülendi

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yunanistan Başbakanı Tsipras’tan AB’ye Türkiye çağrısı

Yunanistan Başbakanı Tsipras’tan AB’ye Türkiye çağrısı

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Son dakika! ABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağı

ABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağı

Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi

Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.