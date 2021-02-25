Reuters: ABD raporuna göre Kaşıkcı cinayetinde Prens'in onayı var

Amerikan istihbaratı tarafından hazırlanan ve Perşembe günü açıklanması beklenen raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bilgisinin yer aldığı belirtildi. Reuters’ın, raporun içeriğine hakim olan dört Amerikan yetkilisine dayandırdığı haberine göre, büyük ölçüde Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) katkılarıyla hazırlanan raporda, Suudi Prensin suikasti onayladığı ve muhtemelen suikast emrini de kendisinin verdiği sonucuna varıldı.

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı açıklamada raporu okuduğunu ve yakında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi umduğunu söylemişti.

Söz konusu raporun açıklanması, Biden’ın, kendisinden önceki dönemde insan hakları ihlalleri ve Yemen iç savaşına müdahalesine göz yumulan Riyad’la ilişkileri yeniden hizaya getirme ajandasının bir parçası olarak görülüyor. Yeni Başkan, seçim kampanyasında da Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’la ilişkileri selefi Donald Trump dönemindeki rahat çerçeveden çıkartarak yeniden geleneksel çizgiye getirme vaadinde bulunmuştu.