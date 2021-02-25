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Reuters: ABD raporuna göre Kaşıkcı cinayetinde Prens'in onayı var

25.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Reuters: ABD raporuna göre Kaşıkcı cinayetinde Prens'in onayı var

Reuters'ın konuştuğu ABD'li yetkilere göre, CIA'in hazırladığı rapor Suudi Prens Bin Salman'ın Kaşıkçı cinayetinde onayı olduğunu, muhtemelen suikast emrini de kendisinin verdiğini ortaya koyuyor.

Amerikan istihbaratı tarafından hazırlanan ve Perşembe günü açıklanması beklenen raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bilgisinin yer aldığı belirtildi. Reuters’ın, raporun içeriğine hakim olan dört Amerikan yetkilisine dayandırdığı haberine göre, büyük ölçüde Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) katkılarıyla hazırlanan raporda, Suudi Prensin suikasti onayladığı ve muhtemelen suikast emrini de kendisinin verdiği sonucuna varıldı.

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı açıklamada raporu okuduğunu ve yakında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi umduğunu söylemişti.

Söz konusu raporun açıklanması, Biden’ın, kendisinden önceki dönemde insan hakları ihlalleri ve Yemen iç savaşına müdahalesine göz yumulan Riyad’la ilişkileri yeniden hizaya getirme ajandasının bir parçası olarak görülüyor. Yeni Başkan, seçim kampanyasında da Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’la ilişkileri selefi Donald Trump dönemindeki rahat çerçeveden çıkartarak yeniden geleneksel çizgiye getirme vaadinde bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkanın yalnızca 85 yaşındaki Suudi Kralıyla iletişime geçeceği bilgisini verirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Biden yönetimindeki diğer isimlerin farklı görevlerdeki Suudi yetkililerle temasa geçtiğini duyurdu.

Trump yönetimi raporu açıklamayı reddetmişti

59 yaşındaki Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Önce cinayet iddialarını geri çeviren Riyad, daha sonra bir dış operasyondaki hata sonucu Kaşıkçı’nın öldüğünü öne sürmüş, ancak veliaht Prensin olayla ilişkisi bulunduğu iddialarını kabul etmemişti. Cinayetle ilgili yargılanan beş kişi idam cezasına çarptırılmış, Kaşıkçı ailesinin sanıkları affı üzerine idam cezası 20’şer yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), cinayete ilişkin bir gizli raporu 2018 yılında Amerikan Kongresi üyeleriyle paylaşmıştı. Ancak Trump yönetimi, insan hakları örgütlerinin raporun açıklanmasına yönelik taleplerini reddetmiş, dış politikasında da önemli bir değişikliğe gitmeksizin bölgede İran’ın rakibi konumundaki müttefiği Suudi Arabistan'ı silah satışlarıyla desteklemeye devam etmişti.

İstanbul'da da temaslarda bulunarak altı ay süren soruşturmanın ardından raporu hazırlayan BM Özel Raportörü Agnes Callamard, 2019’da Suudi Arabistan’ı kasıtlı ve planlı bir suikast düzenlemekle suçlamış ve kapsamlı bir soruşturma talep etmişti.

rtr/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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