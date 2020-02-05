Reuters: ABD, Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye ile gizli İHA programını durdurdu

Amerikalı yetkililer, Türkiye'nin yıllardır PKK'ye karşı yürüttüğü mücadeleye yardımcı olduğu ifade edilen gizli bir askeri istihbarat işbirliği programına ABD'nin son verdiğini açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan dört yetkili, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzey doğusuna düzenlediği askeri harekât nedeniyle ABD'nin bu bu kararı aldığını kaydetti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, hem ABD hem de Türkiye'nin terörist olarak gördüğü PKK'yi hedef alan operasyonlar için, ABD'nin insansız hava araçları (İHA) ile yürüttüğü istihbarat toplama uçuşlarını geçen yıl sonlarında durdurduğunu ifade etti.

Bir yetkili, ABD ordusunun bu amaçla kullandığı silahsız İHA'ların İncirlik üssünden kalktığını söyledi.

Bir başka yetkili, 2007'den beri yürütülen bu programın Kuzey Irak'taki dağlık bölgede yoğunlaştığını vurguladı.

Herhangi bir özel programla ilgili bilgi vermeyen bir Pentagon sözcüsü de ABD'nin 1997'de PKK'yi terörist örgüt ilan ettiği bilgisini verdi.

Türkiye'ye istihbari yardımın durdurulması ile ilgili soruya kadın sözcü, "PKK'ye karşı mücadelesinde on yıllar boyunca Türkiye'ye destek verdik. Politikamız gereği operasyonel konularla ilgili bilgi vermiyoruz" yanıtı verdi.