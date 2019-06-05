Reuters: ‘ABD Tayvan’a Silah Satma Hazırlığında’

Dünyanın iki en büyük ekonomisi arasında ticaret savaşında gerilimin arttığı bir dönemde ABD’nin Çin’in tepkisine yol açacak bir adımın daha hazırlığında olduğu iddia edildi. Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Tayvan’a 2 milyar dolar değerinde silah satmayı planlıyor.
Reuters haber ajansının silah satışı konusundaki müzakerelerle ilgili bilgi sahibi olan ve adını vermeyen dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, teklif edilen satışla ilgili gayriresmi bildirim Kongre’ye gönderildi.
Reuters’a konuşan dört kaynaktan üçü, olası satışın 2 milyar dolar değerinde 108 adet General Dynamics Corp tarafından üretilen M1A2 Abrams model tank ve tanksavar mühimmatı kapsadığını belirtiyor.
Tayvan uzun süredir M60 Patton tanklarınının da içinde bulunduğu ABD yapımı tank envanterini modernize etmek istiyor.
Amerika Çin’in üzerinde hak iddia ettiği ve adayı kendi kontrolu altına almak amacıyla güç kullanımını da hiçbir zaman seçenek dışı bırakmadığı Tayvan’a silah tedarik eden tek ülke.
“Bazı ülkeler Güney Çin Denizi’ne güç gösterisine geliyor”
Çin ve Amerika arasındaki ilişkiler karşılıklı gümrük vergileriyle baş gösteren ve hala çözüme kavuşmamış olan ticaret savaşı dışında, Asya’da özellikle Güney Çin Denizi’nde taraflar arasında yaşanan güç gösterileriyle de gergin.
Çin son dönemde Trump yönetiminin Tayvan’ı Çin’den ayıran Tayvan Boğazı’nda ABD donanmasına ait gemilerin bulunması dahil olmak üzere Tayvan’a desteği arttırma çabasından rahatsız.
Asya kıtasının en önemli savunma zirvesi olarak adlandırılan ve Singapur’da yapılan Shangri-La Dialogue toplantısında geçen haftasonunda konuşan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe Amerika’yı Tayvan ve Güney Çin Denizi konusunda yaşanan güvenlik itilaflarına müdahale etmemesi konusunda uyarmıştı.
Resmi general üniformasıyla zirvede konuşan Çin Savunma Bakanı Tayvan ile ilişkilere herhangi bir tarafın müdahale etmeye çalışması halinde Çin’in sonuna kadar savaşacağını söylemiş, “Tayvan’ı Çin’den ayırmaya cüret eden olursa, Çin ordusunun ne pahasına olursa olsun savaşmaktan başka seçeneği olmaz. ABD bölünmez ise Çin de öyledir” ifadelerini kullanmıştı.
Çin Savunma Bakanı Amerika’nın Güney Çin Denizi’ndeki donanma varlığına üstü kapalı atıfta bulunarak “Bölge dışından gelen bazı ülkeler seyrüsefer özgürlüğü adına Güney Çin Denizi’ne güç gösterisi yapmaya geliyor” şeklinde konuşmuştu.
Aynı toplantıda konuşan ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan da Amerika’nın Asya’da Çin’in davranışına sessiz kalmayacağının mesajını vermis, “Bu bölgede uzun vadede devletlerin hayati çıkarlarına yönelik en büyük tehdidin kurallara dayanan uluslararası düzene uymaktan ziyade bu düzene zarar vermeyi amaçlayan aktörlerden geliyor” ifadelerini kullanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum