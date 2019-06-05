Reuters: ‘ABD Tayvan’a Silah Satma Hazırlığında’

Dünyanın iki en büyük ekonomisi arasında ticaret savaşında gerilimin arttığı bir dönemde ABD’nin Çin’in tepkisine yol açacak bir adımın daha hazırlığında olduğu iddia edildi. Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Tayvan’a 2 milyar dolar değerinde silah satmayı planlıyor.

Reuters haber ajansının silah satışı konusundaki müzakerelerle ilgili bilgi sahibi olan ve adını vermeyen dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, teklif edilen satışla ilgili gayriresmi bildirim Kongre’ye gönderildi.

Reuters’a konuşan dört kaynaktan üçü, olası satışın 2 milyar dolar değerinde 108 adet General Dynamics Corp tarafından üretilen M1A2 Abrams model tank ve tanksavar mühimmatı kapsadığını belirtiyor.

Tayvan uzun süredir M60 Patton tanklarınının da içinde bulunduğu ABD yapımı tank envanterini modernize etmek istiyor.

Amerika Çin’in üzerinde hak iddia ettiği ve adayı kendi kontrolu altına almak amacıyla güç kullanımını da hiçbir zaman seçenek dışı bırakmadığı Tayvan’a silah tedarik eden tek ülke.

“Bazı ülkeler Güney Çin Denizi’ne güç gösterisine geliyor”