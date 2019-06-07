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Reuters: ABD Türk F-35 pilotlarını eğitmeyecek

07.06.2019 09:18 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerginliği sürüyor.

Reuters: ABD Türk F-35 pilotlarını eğitmeyecek

Reuters Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yeni Türk pilotlara F-35 savaş uçağı eğitimi vermeme kararı aldığını duyurdu.Türkiye'nin ABD'nin tepkisine rağmen Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma konusunda tavrına ABD'nin tepkisi sürüyor. Reuters'in haberine göre ABD Türk F-35 pilotlarının Amerika'daki eğitimlerine son verecek. Ajans, iki Amerikalı hükümet yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde Arizona'daki askeri üsse gelmesi planlanan yeni Türk pilotlarına F-35 pilot eğitimlerinin verilmeyeceğini ifade etti. Adları açıklanmayan ABD'li hükümet temsilcileri, halen kurslara devam eden Türk pilotların eğitimlerini ise tamamlayabileceklerini kaydettiler.

F-35 satışı tehlikede

ABD Savunma Bakanlığı ise Türk pilotlarının eğitimine yönelik haberle ilgili açıklama yapmayı reddetti.

ABD Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde yaptırım uygulayabileceğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 almasına dair görüşünün değişmediğini ve Ankara'nın bu planını gerçekleştirmesi durumunda F-35 savaş uçaklarını teslim almaması gerektiğini söylemişti.

ABD neden tepkili?

ABD, Rus S-400 füze savunma sistemine Amerikan Lockheed Martin üretimi olan F-35 savaş uçaklarının güvenliğini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. ABD ve F-35 savaş uçağına sahip diğer NATO müttefikleri, S-400 füze savunma sisteminin F-35'leri nasıl tespit ve takip edebileceğini öğrenmesinden ve gelecekte Rus yapımı silahlara karşı daha savunmasız hale gelmesinden endişe ediyor.

Reuters, TY/HT

©Deutsche Welle Türkçe

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