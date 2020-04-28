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Reuters: "ABD'de Corona Vakası Sayısı 1 Milyonu Geçti"

28.04.2020 20:32 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının verilerine göre, ABD’de Corona virüsü enfeksiyonu kapanların sayısı 1 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerindeyse ülkedeki vaka sayısı 990 bin 135 olarak gösteriliyor. Can kaybı sayısındaysa Reuters ve Johns Hopkins’in verileri hemen hemen örtüşüyor

Reuters: "ABD'de Corona Vakası Sayısı 1 Milyonu Geçti"

Reuters haber ajansının verilerine göre, ABD’de Corona virüsü enfeksiyonu kapanların sayısı 1 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerindeyse ülkedeki vaka sayısı 990 bin 135 olarak gösteriliyor. Can kaybı sayısındaysa Reuters ve Johns Hopkins’in verileri hemen hemen örtüşüyor.

Reuters, ülkede Corona virüsüne bağlı olarak şimdiye kadar 56 bin 500 can kaybı yaşandığını belirtirken, John Hopkins’in verilerindeyse bu sayı 56 bin 475. Bu verilerden yola çıkıldığında, ABD’de Nisan ayında her gün ortalama 2000 civarında kişi Corona yüzünden hayatını kaybetti.

Reuters’ın haberinde, eyaletlerdeki eğitimli eleman eksikliği ve test kapasitesinin yetersizliği nedeniye gerçek vaka sayısının açıklanandan daha yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor.

ABD’deki vakaların yüzde 30 civarı, salgının merkezi konumundaki New York eyaletinde görüldü. New York’u sırasıyla New Jersey, Massachusetts, California ve Pennsylvania izliyor.

Amerika'da her 10 bin kişisden 30'unda Corona virüsü tespit edildi

Beyaz Saray yetkililerince de sık sık atıf yapılan Washington Üniversitesi’nin projeksiyon modelinde güncelleme yapıldı. 22 Nisan’da açıklanan bir önceki modelde toplam can kaybı sayısının 67 bin 600’ün üzerinde olacağı tahmin edilmişti. Ancak güncellenen modelde, virüsün 4 Ağustos’a kadar ABD’de 74 binin üzerinde cana mal olacağı öngörüsüne yer veriliyor.

Dünya ölçeğinde bakıldığında da, salgının Çin’de geçen yılın sonlarında patlak vermesinden bu yana bugüne kadar 3 milyonun üzerinde kişi virüsü kaptı. Dünyanın en fazla nüfusa sahip üçüncü ülkesi ABD’de her 10 bin kişiden 30’unda Corona virüsü vakası tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı, virüsten en fazla etkilenen bir sonraki ülkeler İtalya, İspanya ve Fransa’nın beş katı fazla. Reuters’a göre, listedeki en üst 20 ülke arasında Amerika, kişi başına düşen vaka sayısı temel alındığında, beşinci sırada bulunuyor. Listenin en tepesinde yer alan İspanya’da her 10 bin kişiden 48’ine virüs bulaştı.

Amerika’da Corona virüsü kaynaklı ölümler, 1950-53 Kore Savaşı sırasındaki 36 bin 516 can kaybını geride bırakırken, 1975’te sona eren Vietnam Savaşı’ndaki 58 bin 220 can kaybına da yaklaştı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) rakamlarına göre, Corona virüsü 2017-2018 dönemi hariç son yıllarda normal gripten daha faza can aldı. 2011-2012’de normal gripten 12 bin kişi hayatını kaybederken, 2017-2018’de bu sayı 61 bine çıkmıştı. CDC’ye göre, 1918’de başlayan ve İspanyol gribi olarak adlandırılan gripteyse 675 bin Amerikalı hayatını kaybetmişti.

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