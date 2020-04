Reuters: "ABD'de Corona Vakası Sayısı 1 Milyonu Geçti"

Reuters haber ajansının verilerine göre, ABD’de Corona virüsü enfeksiyonu kapanların sayısı 1 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerindeyse ülkedeki vaka sayısı 990 bin 135 olarak gösteriliyor. Can kaybı sayısındaysa Reuters ve Johns Hopkins’in verileri hemen hemen örtüşüyor.

Reuters, ülkede Corona virüsüne bağlı olarak şimdiye kadar 56 bin 500 can kaybı yaşandığını belirtirken, John Hopkins’in verilerindeyse bu sayı 56 bin 475. Bu verilerden yola çıkıldığında, ABD’de Nisan ayında her gün ortalama 2000 civarında kişi Corona yüzünden hayatını kaybetti.

Reuters’ın haberinde, eyaletlerdeki eğitimli eleman eksikliği ve test kapasitesinin yetersizliği nedeniye gerçek vaka sayısının açıklanandan daha yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor.

ABD’deki vakaların yüzde 30 civarı, salgının merkezi konumundaki New York eyaletinde görüldü. New York’u sırasıyla New Jersey, Massachusetts, California ve Pennsylvania izliyor.

Amerika'da her 10 bin kişisden 30'unda Corona virüsü tespit edildi