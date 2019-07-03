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Reuters: ABD'de Türkiye'ye S-400 yaptırımı hâlâ masada

03.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına göre, Erdoğan’ın Japonya’da yaptığı açıklamaların aksine Rus S-400’lerinin Türkiye’ye sevkiyatı durumunda Washington’da yaptırım seçeneği hâlâ masada.

Reuters: ABD'de Türkiye'ye S-400 yaptırımı hâlâ masada

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının aksine NATO müttefiği Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sisteminden vazgeçmemesi halinde ABD yönetiminin Türkiye'ye hâlâ yaptırım uygulamayı planladığını söyledi.

ABD'li hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre ABD yönetimi, Türkiye'ye yaptırım uygulama eğiliminde ve ayrıca gerekirse Türkiye F-35 programından çıkarılabilir.

"Türkiye iki sisteme birden sahip olamaz"

Reuters'ın haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "Birleşik Devletler, S-400'lerin teslim alınması halinde Türkiye'nin bunun çok gerçek ve olumsuz sonuçları ile karşı karşıya geleceğini, F-35 programından çıkarılabileceğini ve ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nın (CAATSA) öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini sürekli ve açık bir şekilde dile getirdi" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Pentogon'un Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Mike Andrews'ın da "Hiçbir şey değişmedi" dediği belirtildi. Andrews'ın "Türkiye'nin satın aldığı S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin her iki sisteme birden sahip olmayacağını vurguladığına" da dikkat çekildi.

Yaptırım tasarısı Kongre'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'la Japonya'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Başkanı'ndan güvence aldığını belirterek "Sayın Trump bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da özellikle kendisinden dinlemiş olduk" demişti. Erdoğan ayrıca S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan sevkiyatına 10 gün içinde başlanacağını açıklamıştı.

Trump ise Japonya'daki görüşme sonrası gazetecilerin S-400'ler ve Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorularına açık bir yanıt vermemişti. Öte yandan yaptırımlar konusunda karar verme yetkisi tek başına Trump'ta değil, ABD Kongresi'nde. Kongre'ye sunulan ve Türkiye'nin S-400'leri teslim alması halinde F-35 programından çıkarılmasını öngören tasarı konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında da görüş birliği bulunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı. F-35 savaş uçaklarından 100 adet satın almak isteyen Türkiye'nin eğitim için ABD'ye gönderdiği pilotlara eğitimin durdurulması kararlaştırılmıştı.

Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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