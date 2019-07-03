Reuters: ABD'de Türkiye'ye S-400 yaptırımı hâlâ masada

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının aksine NATO müttefiği Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sisteminden vazgeçmemesi halinde ABD yönetiminin Türkiye'ye hâlâ yaptırım uygulamayı planladığını söyledi.

ABD'li hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre ABD yönetimi, Türkiye'ye yaptırım uygulama eğiliminde ve ayrıca gerekirse Türkiye F-35 programından çıkarılabilir.

"Türkiye iki sisteme birden sahip olamaz"

Reuters'ın haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "Birleşik Devletler, S-400'lerin teslim alınması halinde Türkiye'nin bunun çok gerçek ve olumsuz sonuçları ile karşı karşıya geleceğini, F-35 programından çıkarılabileceğini ve ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nın (CAATSA) öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini sürekli ve açık bir şekilde dile getirdi" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Pentogon'un Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Mike Andrews'ın da "Hiçbir şey değişmedi" dediği belirtildi. Andrews'ın "Türkiye'nin satın aldığı S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin her iki sisteme birden sahip olmayacağını vurguladığına" da dikkat çekildi.