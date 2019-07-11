Reuters: AB'nin Türkiye'ye Kıbrıs yaptırımları hazır

Taslak metinde üst düzey görüşmeleri askıya almak ve mali yardımları gözden geçirmek var.Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Kıbrıs'taki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle bazı yaptırımları devreye sokabileceği bildirildi. Reuters, Birliğin Ankara ile yürüttüğü üst düzey görüşmeleri askıya alacağını, hava taşımacılığı anlaşması için müzakerelerin durdurulacağını ve Türkiye'ye 2020'de sağlanacak mali yardımın gözden geçirileceğini iddia etti.

AB'nin taslak metnine ulaşan Reuters, Brüksel'de bugün bir araya gelecek olan Birliğin temsilcilerinin metinde ilerleyen saatlerde değişiklik yapabileceğine dikkat çekti. Nihai metnin Pazartesi günü görüşecek olan AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması hedefleniyor.

Taslak metinde hangi ifadeler var?

Reuters'ın ele geçirdiği taslak metinde "Avrupa Birliği, Türkiye'nin devam eden ve yeni yasadışı sondaj faaliyetleri ışığında, Hava Taşımacılığı Anlaşması için müzakereleri askıya alma ve ilk kez üst düzey diyalog görüşmelerini yapmama kararı almıştır" ifadesi yer aldı.