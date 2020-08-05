Reuters: AKP İstanbul Sözleşmesi kararını haftaya verecek

Reuters'a konuşan AKP'li bir yetkili, "Çekilmenin doğru olacağını savunanlar az bir farkla da olsa çoğunlukta" dedi.Reuters'a konuşan AKP'li yetkililer, partinin kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleyi hedefleyen İstanbul Sözleşmesi konusundaki nihai kararını önümüzdeki hafta vereceğini açıkladı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan AKP'li üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin anlaşmadan çekilmesi yönündeki hukuki girişimlerde bulunulup bulunulmayacağına gelecek hafta karar verileceğini söyledi.

"Partide çoğunluk çekilmekten yana"

"Çekilmenin doğru olacağını savunanlar az bir farkla da olsa çoğunlukta" diyen AKP'li yetkili, buna karşın Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakalarının arttığı bir dönemde bu anlaşmadan çekilmenin yanlış sinyaller vereceğini belirtti.

Farklı görüşte olan AKP'li bir yetkiliyse, Reuters'a yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti azaltmanın yolunun anlaşmadan çekilmek olduğunu savundu. Söz konusu yetkili de bu konudaki kararın haftaya verileceğini sözlerine ekledi.