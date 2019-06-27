HABER

Reuters: 'AKP'ye Rakip Siyasi Parti Sonbahar Aylarında Kurulacak'

27.06.2019 21:42 | Son Güncelleme

Uluslararası haber ajansı Reuters, AKP'nin iki kıdemli isminin rakip bir siyasi parti kurma hazırlıklarını bu yıl içinde tamamlamış olacağını aktardı. Haberde, bu yeni oluşumun başını çekecek iki ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan olduğu belirtiliyor.

Reuters: 'AKP'ye Rakip Siyasi Parti Sonbahar Aylarında Kurulacak'

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın yayınladığı bir habere göre, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iki kıdemli ismi rakip bir siyasi parti kurma hazırlıklarını bu yıl içinde tamamlamış olacak. Haberde, bu yeni oluşumun başını çekecek iki ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan olduğu belirtiliyor.

AKP çevrelerindeki iki siyasi danışmana verilen bilgiye dayandırılan haberde, Gül ile Babacan’ın yaklaşık altı aydır yeni bir parti kurma hazırlığı içinde oldukları ancak 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar partisi AKP’nin büyük oranda kayıp yaşaması, 23 Haziran’da da İstanbul’da yine kaybetmesiyle beraber bu yeni partinin çalışmalarının hızlandırıldığı aktarılıyor.

Babacan’a yakın olduğu belirtilen danışmanlarından birinin belirttiğine göre, hazırlıklar çerçevesinde şu an görevde olan AKP milletvekilleri, diğer siyasetçiler ve akademisyenlerle görüşmeler yapılıyor. Partinin mali kaynaklarıyla ilgili bir bilgi henüz aktarılmış değil.

Son dönemlerde AKP içinde yaşanan çatlaklar su yüzüne çıkmaya başlarken, yeni bir rakip parti planıyla ilgili söylemler daha önce de gündeme düşmüştü. Ancak sözü geçen siyasetçilerden böylesi bir planla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Diğer taraftan, 31 Mart’taki seçimlerde muhalefetin büyükşehir belediyesini kazandığı İstanbul’da seçimin yenilenmesi kararına Gül tepkisini açıkça dile getirerek parti içindeki uzlaşmazlıkları da yansıtmış oldu.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir AKP yetkilisiyse, parti içindeki bir grup tarafından yeni bir rakip parti kurulması planlarının mevcut olduğunun parti içinde de bilindiğini söyledi.

Yetkili ayrıca, “Babacan güçlü ve saygı duyulan bir karakter. AKP elbette bu yeni partiden etkilenecektir ancak diğer partiler gibi bizler de içimizden bazı destekçilerimizi kaybedebiliriz” dedi ve “Hükümeti yürütürken bir taraftan da yine halkla birlikte olduğumuz bir siyasete geri dönmemiz gerekiyor” yorumunda bulundu.

Haberde, Babacan’a yakın danışmanın aktardığına göre Gül ile Babacan’ın hazırlıklarını sürdürdüğü yeni parti muhtemelen bu yıl sonbahar aylarında kurulmuş olacak.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Srebrenitsa Anneleri’nden Avrupa’ya çağrıSrebrenitsa Anneleri’nden Avrupa’ya çağrı
Tire’nin Yaşayan MüzesiTire’nin Yaşayan Müzesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Merkez Bankasının 'Yedek Akçe' düzenlemesi Meclis'e geliyor

Merkez Bankasının 'Yedek Akçe' düzenlemesi Meclis'e geliyor

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO Genel Sektereri Stoltenberg'den S-400 açıklaması

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Tunus'ta çifte intihar saldırısı!

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Mumbai-Newark seferini yapan yolcu uçağı Londra'ya acil iniş yaptı

İngiliz jetleri havalandı! Yolcu uçağı indirildi

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

Rusya'da korkunç uçak kazası! Ölü ve yaralılar var

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi! Dikkat çeken İsrail ve Kolombiya detayı!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

ABD harekete geçti! 4.5 milyar dolarlık paketi onayladılar!

4.5 milyar dolarlık paketi onayladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.