Reuters: 'AKP'ye Rakip Siyasi Parti Sonbahar Aylarında Kurulacak'

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın yayınladığı bir habere göre, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iki kıdemli ismi rakip bir siyasi parti kurma hazırlıklarını bu yıl içinde tamamlamış olacak. Haberde, bu yeni oluşumun başını çekecek iki ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan olduğu belirtiliyor.

AKP çevrelerindeki iki siyasi danışmana verilen bilgiye dayandırılan haberde, Gül ile Babacan’ın yaklaşık altı aydır yeni bir parti kurma hazırlığı içinde oldukları ancak 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar partisi AKP’nin büyük oranda kayıp yaşaması, 23 Haziran’da da İstanbul’da yine kaybetmesiyle beraber bu yeni partinin çalışmalarının hızlandırıldığı aktarılıyor.

Babacan’a yakın olduğu belirtilen danışmanlarından birinin belirttiğine göre, hazırlıklar çerçevesinde şu an görevde olan AKP milletvekilleri, diğer siyasetçiler ve akademisyenlerle görüşmeler yapılıyor. Partinin mali kaynaklarıyla ilgili bir bilgi henüz aktarılmış değil.