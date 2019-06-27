Reuters: 'AKP'ye Rakip Siyasi Parti Sonbahar Aylarında Kurulacak'

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın yayınladığı bir habere göre, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iki kıdemli ismi rakip bir siyasi parti kurma hazırlıklarını bu yıl içinde tamamlamış olacak. Haberde, bu yeni oluşumun başını çekecek iki ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan olduğu belirtiliyor.
AKP çevrelerindeki iki siyasi danışmana verilen bilgiye dayandırılan haberde, Gül ile Babacan’ın yaklaşık altı aydır yeni bir parti kurma hazırlığı içinde oldukları ancak 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar partisi AKP’nin büyük oranda kayıp yaşaması, 23 Haziran’da da İstanbul’da yine kaybetmesiyle beraber bu yeni partinin çalışmalarının hızlandırıldığı aktarılıyor.
Babacan’a yakın olduğu belirtilen danışmanlarından birinin belirttiğine göre, hazırlıklar çerçevesinde şu an görevde olan AKP milletvekilleri, diğer siyasetçiler ve akademisyenlerle görüşmeler yapılıyor. Partinin mali kaynaklarıyla ilgili bir bilgi henüz aktarılmış değil.
Son dönemlerde AKP içinde yaşanan çatlaklar su yüzüne çıkmaya başlarken, yeni bir rakip parti planıyla ilgili söylemler daha önce de gündeme düşmüştü. Ancak sözü geçen siyasetçilerden böylesi bir planla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Diğer taraftan, 31 Mart’taki seçimlerde muhalefetin büyükşehir belediyesini kazandığı İstanbul’da seçimin yenilenmesi kararına Gül tepkisini açıkça dile getirerek parti içindeki uzlaşmazlıkları da yansıtmış oldu.
Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir AKP yetkilisiyse, parti içindeki bir grup tarafından yeni bir rakip parti kurulması planlarının mevcut olduğunun parti içinde de bilindiğini söyledi.
Yetkili ayrıca, “Babacan güçlü ve saygı duyulan bir karakter. AKP elbette bu yeni partiden etkilenecektir ancak diğer partiler gibi bizler de içimizden bazı destekçilerimizi kaybedebiliriz” dedi ve “Hükümeti yürütürken bir taraftan da yine halkla birlikte olduğumuz bir siyasete geri dönmemiz gerekiyor” yorumunda bulundu.
Haberde, Babacan’a yakın danışmanın aktardığına göre Gül ile Babacan’ın hazırlıklarını sürdürdüğü yeni parti muhtemelen bu yıl sonbahar aylarında kurulmuş olacak.
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