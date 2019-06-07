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Reuters: 'Amerika F-35 Uçakları Eğitimi İçin Yeni Türk Pilot Almayacak'

07.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

Reuters Haber Ajansı, F-35 savaş uçakları üretimi projesi kapsamında, Amerikan yönetiminin daha fazla Türk pilota eğitim verilmemesi kararı aldığını iddia etti

Reuters: 'Amerika F-35 Uçakları Eğitimi İçin Yeni Türk Pilot Almayacak'

Reuters Haber Ajansı, F-35 savaş uçakları üretimi projesi kapsamında, Amerikan yönetiminin daha fazla Türk pilota eğitim verilmemesi kararı aldığını iddia etti. İsmi açıklanmayan iki yetkiliye dayandırılan habere göre, kararın nedeni Türkiye’den Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması NATO üyesi iki ülke Amerika ve Türkiye arasında uzunca bir süredir tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Washington, S-400 sistemlerinin ortak üretim olan F-35 savaş uçaklarının gizli bilgileri açısından risk teşkil ettiğini ve NATO sistemlerine uyumsuz olduğunu söyleyerek Türkiye’nin bu alımı yapmasına karşı çıkıyor.

Reuters Haber Ajansı’na açıklamada bulunan konuyla ilgili ismi açıklanmayan iki yetkili, alınan karar uyarınca Türk pilotların F-35 savaş uçakları kullanımı konusundaki eğitiminin durdurulacağını ve daha fazla pilota eğitim verilmeyeceğini söylüyorlar.

Hali hazırda Arizona’daki Luke Hava Üssü Tesisleri’nde 4 Türk pilot F-35 uçaklarının kullanımı konusunda eğitim almayı sürdürüyorlar. Bu yeni alınan kararın eğitimi devam eden pilotları etkilemeyeceği ancak yeni pilotların eğitime alınmayacağı iddia ediliyor.

Reuters’a konuşan yetkililer Türkiye’nin S-400 alımı konusunda geri adım atması halinde eğitim programına da yeniden başlanacağını söylüyorlar.

Her ne kadar bu şekilde bir haber olsa da henüz resmi kaynaklardan eğitim programlarının askıya alınacağı şeklinde bir doğrulama gelmiş değil.

F-35 savaş uçaklarının üretim ortaklarından biri olan Türkiye bu uçaklardan 100 adet satın almayı planladığını açıklamıştı. Bu satın almanın da yaklaşık 9 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

Amerika’nın S-400 itirazına karşın Türkiye’nin bu füze savunma sistemlerini almaya yönelik hazırlıkları da sürüyor. Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk personelin S-400’lerin kullanımı konusunda Rusya’da eğitim aldıklarını teslimat sürecinde Rus uzmanların da Türkiye’ye geleceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin S-400 satın alma kararından geri dönmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

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