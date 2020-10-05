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  4. Reuters Anketine Göre Biden ve Trump Arasında Fark 10 Puana Yükseldi

Reuters Anketine Göre Biden ve Trump Arasında Fark 10 Puana Yükseldi

05.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

ABD’de başkanlık seçimine bir aydan kısa bir süre kala anketlere göre Demokrat aday Joe Biden, Başkan Donald Trump’la arasındaki farkı açıyor

Reuters Anketine Göre Biden ve Trump Arasında Fark 10 Puana Yükseldi

ABD’de başkanlık seçimine bir aydan kısa bir süre kala anketlere göre Demokrat aday Joe Biden, Başkan Donald Trump’la arasındaki farkı açıyor. Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre Biden ve Trump arasındaki oy farkı yüzde 10’a yükseldi.

Son ankete göre 3 Kasım seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenlerin yüzde 41’i Başkan Trump’a oy vereceğini söylerken Biden’ı destekleyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 51’e yükseldi. Seçmenlerin yüzde 4’ü tercihini diğer partilerden yana kullanırken yüzde 4’ü de kararsız olduğunu dile getirdi.

Ancak her ne kadar Biden, ABD genelindeki toplam oy oranlarında aradaki farkı açsada yüksek sayıda seçici delege çıkaran önemli eyaletlerde Trump’la Biden arasındaki mücadele devam ediyor. ABD’de başkanın kim olacağına çıkarılan seçici delege sonucu karar veriliyor.

"Başkan salgını ciddiye alsa hastalanmazdı"

Ankete göre Demokrat seçmenlerin 10’da 9’u, Cumhuriyetçi seçmenlerinse yarısı, ABD Başkanı Donald Trump, salgını daha ciddiye alsaydı kendisinin de hasta olmayacağına inanıyor. Öte yandan ABD halkının yüzde 65’i Corona virüsü salgını nedeniyle kaygı duymaya devam ettiklerini dile getiriyor.

Ankete katılanların yüzde 55’i Başkan Trump’ın kamuoyuna doğru bilgi vermediğine inanırken yüzde 34 Trump’a inandığını söylüyor. Yüzde 11’se Başkan’ın doğru söyleyip söylemediği konusunda emin olmadığını söylüyor.

ABD halkının yüzde 57’si Başkan Trump’ın salgın krizi yönetimini doğru bulmadığını ifade ederken bu oranın son bir haftada yüzde 3 artış göstermesi dikkat çekiyor.

Ankete göre ABD halkının yüzde 67’si seçim için yapılan mitinglerin iptal edilmesini istiyor. Yüzde 59’u da Trump hastalığı tamamen atlatana kadar iki aday arasındaki TV tartışma programlarının da yapılmamasından yana.

Uzmanlar Trump’ın Corona virüsüne yakalanmasının başkanlık yarışını nasıl etkileyeceğinin şu aşamada belirsiz olduğunu dile getiriyorlar.

Reuters/Ipsos anketinin 1005 kişiyle gerçekleştirdiği belirtildi.

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