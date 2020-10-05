Reuters Anketine Göre Biden ve Trump Arasında Fark 10 Puana Yükseldi

ABD’de başkanlık seçimine bir aydan kısa bir süre kala anketlere göre Demokrat aday Joe Biden, Başkan Donald Trump’la arasındaki farkı açıyor. Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre Biden ve Trump arasındaki oy farkı yüzde 10’a yükseldi.

Son ankete göre 3 Kasım seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenlerin yüzde 41’i Başkan Trump’a oy vereceğini söylerken Biden’ı destekleyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 51’e yükseldi. Seçmenlerin yüzde 4’ü tercihini diğer partilerden yana kullanırken yüzde 4’ü de kararsız olduğunu dile getirdi.

Ancak her ne kadar Biden, ABD genelindeki toplam oy oranlarında aradaki farkı açsada yüksek sayıda seçici delege çıkaran önemli eyaletlerde Trump’la Biden arasındaki mücadele devam ediyor. ABD’de başkanın kim olacağına çıkarılan seçici delege sonucu karar veriliyor.

"Başkan salgını ciddiye alsa hastalanmazdı"

Ankete göre Demokrat seçmenlerin 10’da 9’u, Cumhuriyetçi seçmenlerinse yarısı, ABD Başkanı Donald Trump, salgını daha ciddiye alsaydı kendisinin de hasta olmayacağına inanıyor. Öte yandan ABD halkının yüzde 65’i Corona virüsü salgını nedeniyle kaygı duymaya devam ettiklerini dile getiriyor.