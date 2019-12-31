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  4. Reuters: Bağdat'taki ABD Elçiliği Boşaltıldı Protestolar Sürüyor

Reuters: Bağdat'taki ABD Elçiliği Boşaltıldı Protestolar Sürüyor

31.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Amerika Büyükelçilik binasının boşaltıldığı belirtiliyor. Binanın ana girişi önünde toplanan binlerce kişi protesto gösterisi düzenliyor.

Reuters: Bağdat'taki ABD Elçiliği Boşaltıldı Protestolar Sürüyor

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Amerika Büyükelçilik binasının boşaltıldığı belirtiliyor. Binanın ana girişi önünde toplanan binlerce kişi protesto gösterisi düzenliyor. Göstericiler Amerika’nın Irak’ta son olarak düzenlediği hava saldırılarını protesto ediyorlar.

Hizbullah Tugayları adlı İran destekli örgütün Kerkük’teki bir askeri üssü hedef alması ve bir Amerikalı çalışanın saldırıda ölmesi üzerine Amerika Hava kuvvetleri bu örgüte ait Irak ve Suriye’deki kampları vurmuştu.

Elçilik binası önünde toplanan kalabalık bir yandan “Amerika’ya hayır, Trump’a hayır” sloganlari atarken diğer yandan elçiliğin girişi kapısına taş attılar. Gösterilerin büyümesi üzerine elçilik çevresinde Irak Ordısı özel kuvvetleri de önlem aldı.

Elçiliğin duvarlarına Hizbullah Tugayları’nın bayrakları asıldı. Gösteriye katılanlar arasında İran destekli Ashab-ül Ehlül Hak örgütünün lideri Qais Khazali’nin de bulunduğu belirtiliyor.

Irak Parlamentosu ve Irak’ın istifa eden Başbakanı Abdül Mehdi de yaptığı açıklamayla Amerika’nın hava operasyonunu eleştirmişti.

Operasyonda en az 25 kişi ölmüş 55 kişi de yaralandı.

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