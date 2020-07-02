Reuters: Bazı Bankalar Varlık Yönetim Şirketine Sıcak Bakmıyor

Geri ödenmesinde sorun yaşanan milyarca dolarlık batık kredinin devredileceği varlık yönetim şirketi kurulması planına kaygıyla yaklaşan bazı Türk bankaları uluslararası para kuruluşlarının da sürece dahil edilmesini istiyor.

Türkiye Bankalar Birliği bu yılın başında, tahsili büyük ölçüde sorunlu kredilerini devredebilecekleri bir varlık yönetim şirketi kurulması çalışmaları için Ernst & Young firmasını yetkilendirmişti.

Ernst & Young’ın geçen hafta bankalara sunduğu taslak plan bazı bankaları kaygılandırdı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir bankacı, “Şu anda konuşmak için erken ancak biz bu projenin parçası olmak istemiyoruz” dedi.

Reuters’ın haberine göre, Türkiye’de batık kredi sorunu yaklaşık iki yıldır gündemde ve çözümün daha da ertelenmesi, Corona virüsü kriziyle sarsılan ekonomiyi krize sürükleyebilir.

Batık krediler için bir varlık yönetim şirketi kurulmasını önerenler, bu sayede bilançoları rahatlayan bankaların yeniden kredi dağıtmaya başlayarak ekonomik toparlanmaya katkıda bulunacağını savunuyor.