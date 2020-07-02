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Reuters: Bazı Bankalar Varlık Yönetim Şirketine Sıcak Bakmıyor

02.07.2020 17:28 | Son Güncelleme

Batık kredilerin devredileceği varlık yönetim şirketi planına kaygıyla yaklaşan bazı Türk bankaları uluslararası para kuruluşlarının sürece katılımını istiyor

Reuters: Bazı Bankalar Varlık Yönetim Şirketine Sıcak Bakmıyor

Geri ödenmesinde sorun yaşanan milyarca dolarlık batık kredinin devredileceği varlık yönetim şirketi kurulması planına kaygıyla yaklaşan bazı Türk bankaları uluslararası para kuruluşlarının da sürece dahil edilmesini istiyor.

Türkiye Bankalar Birliği bu yılın başında, tahsili büyük ölçüde sorunlu kredilerini devredebilecekleri bir varlık yönetim şirketi kurulması çalışmaları için Ernst & Young firmasını yetkilendirmişti.

Ernst & Young’ın geçen hafta bankalara sunduğu taslak plan bazı bankaları kaygılandırdı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir bankacı, “Şu anda konuşmak için erken ancak biz bu projenin parçası olmak istemiyoruz” dedi.

Reuters’ın haberine göre, Türkiye’de batık kredi sorunu yaklaşık iki yıldır gündemde ve çözümün daha da ertelenmesi, Corona virüsü kriziyle sarsılan ekonomiyi krize sürükleyebilir.

Batık krediler için bir varlık yönetim şirketi kurulmasını önerenler, bu sayede bilançoları rahatlayan bankaların yeniden kredi dağıtmaya başlayarak ekonomik toparlanmaya katkıda bulunacağını savunuyor.

Reuters haber ajansının verilerine göre, 2018’de döviz kurlarının aniden yükselmesiyle ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Türkiye’de batık kredi miktarı 22 milyar dolara ulaşmış durumda.

Standard and Poors kredi derecelendirme kuruluşu, normalde hızlı büyüyen ekonomisinin bu yıl yüzde 5 oranında küçülmesi beklenen Türkiye’de şu anda yüzde 4,5 olan batık kredi oranının yüzde 12’ye kadar tırmanabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Türkiye Bankalar Birliği, Ernst and Young’ın hazırladığı raporun tamamlandığını ve bankalara sunulduğunu teyit ederken, Ernst and Young konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Ayrıntılarıyla bilinmeyen Ernst and Young planında, Türk bankalarının batık kredilerinin bir kısmını ortak yönetecekleri bir varlık yönetim şirketine devretmeleri bekleniyor. Ankara’nın bu süreçte oynayacağı rol ise belirsiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, batık kredilerin devredileceği bir varlık yönetim şirketi kurulmasını destekliyor.

Bankaların batık kredi projesine katılıp katılmama kararlarını etkileyecek başka bir önemli etkense, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) gibi oyuncuların da sürece dahil edilip edilmeyeceği.

EBRD, Türkiye’nin uzun zamandır devam eden batık kredi sorununu varlık yönetim şirketi yoluyla çözme planını destekliyor.

Ancak EBRD finans hukuku bölümünden Catherine Bridge Zoller, böyle bir planın işlemesi için, sektör oyuncularının ve hükümetin yabancı yatırımı teşvik edecek yasal düzenlemeler konusunda ortak hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

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