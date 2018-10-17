HABER

Reuters: 'BM Suriye Özel Temsilcisi görevinden ayrılıyor'

17.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı BM Suriye Özel Temsilcisi görevinden ayrılacağını duyurdu. Staffan de Mistura Kasım ayı sonunda görevini bırakacak

Reuters: 'BM Suriye Özel Temsilcisi görevinden ayrılıyor'

Reuters haber ajansı BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın görevinden ayrılacağını duyurdu.De Mistura Kasım ayı sonunda görevini bırakacak

PARTNERBir Demet bir de benBir Demet bir de ben
CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?
Kırım’da Okula Bombalı SaldırıKırım’da Okula Bombalı Saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

Trump'ın uçağında korku dolu anlar!

Trump'ın uçağında korku dolu anlar!

Tartışmalar bitmedi, Bakan istifa etti!

Tartışmalar bitmedi, Bakan istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.