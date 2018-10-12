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Reuters: Brunson ABD'ye gitmek üzere İzmir'deki evinden ayrıldı

12.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

Reuters: Brunson ABD'ye gitmek üzere İzmir'deki evinden ayrıldı

Reuters: Brunson ABD'ye gitmek üzere İzmir'deki evinden ayrıldı

Reuters: Brunson ABD'ye gitmek üzere İzmir'deki evinden ayrıldı

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