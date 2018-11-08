Reuters: 'Demokrat Seçmenin Mesajı: Trump’ı Azledin’

Reuters/Ipsos’un Amerika genelinde yaptığı bir ankete göre, Demokrat seçmenlerin ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu alan parti liderlerine net bir mesajı var: “Sağlık sistemini koruyun ve Başkan Donald Trump’ı azledin.”

Ankete göre, kendilerini Demokrat olarak tanımlayanlar Trump’ın azledilmesi girişiminin Kongre’nin en öncelikli konularından biri olmasını istiyor. Bu oran yüzde 43. Aynı seçmen grubunun ikinci önceliğiyse, sağlık sisteminin korunması.

Parti liderleri yeni kazandıkları çoğunluğu, Trump’ın Beyaz Saray’ı üzerinde baskı uygulamak için kullanacaklarının sözünü verdiler ancak, kendileri de azil sürecinin Anayasa’yı bozacak ve Trump’ın destekçilerini bile rahatsız edecek çok sağlam delillere sahip olmaları gerektiğini kabul ediyor.

Demokrart Parti liderlerinin ihtiyatlı olmalarını gerektirecek nedenleri var. Bunun için Temsilciler Meclisi’nde daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Bununla birlikte Cumhuriyetçiler Senato’da konumlarını güçlendirdi. Senato, azil sürecinde suçluluk ya da masumiyet konusunda karar verme gücüne sahip.