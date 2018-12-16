Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından Türkiye'nin desteğiyle kurulan ve yeniden yapılanarak Suriye Ulusal Ordusu'nu oluşturan Özgür Suriye Ordusu'ndan ( ÖSO) Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

REUTERS DÜNYAYA DUYURDU



İngiliz haber ajansı Reuters’ın haberine göre Suriye Ulusal Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunu belirtti.

CEPHELER: MENBİÇ, TEL ABYAD VE RESULAYN



Alman yayın organı Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre Hamud operasyonun, "Türk ve Suriye topraklarından simultane bir şekilde" başlatılacağını belirterek cepheleri Menbiç, Tel Abyad ve Resulayn olarak sıraladı. Hamud, Türkiye topraklarındaki operasyonun Suriye'dekinden birkaç gün önce başlayabileceğini de kaydetti.

"FIRAT KALKANI" VE "ZEYTİN DALI" BİRLİKTE YAPILMIŞTI



Türkiye, 2016'da Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak "Fırat Kalkanı" ve 2018 yılında Afrin’de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı harekâtlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde ÖSO ile gerçekleştirmişti.