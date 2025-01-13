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Reuters dünyaya duyurdu: Hamas ile İsrail arasında Gazze ateşkesi! Detaylar belli oldu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.01.2025 14:44
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İsrail ile Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda Doha'daki müzakereler devam ederken, çarpıcı bir ateşkes açıklaması geldi. Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin “nihai taslağın" kabul edildiği ve yakında ateşkes sağlanacağı ifade edildi. Ateşkesin ilk detayları da belli oldu. İşte tüm detaylar!

Reuters dünyaya duyurdu: Hamas ile İsrail arasında Gazze ateşkesi! Detaylar belli oldu

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar devam ederken Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler de devam ediyor. Doha'da sürtdürülen müzakere heyetinde yer alan adı açıklanmayan bir yetkili tarafından Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Katar’ın Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin “nihai taslağı” Hamas ve İsrail’e ilettiği kaydedildi.

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SONUCA VARILDI!

Adı açıklanmayan yetkili gece yarısından sonra Doha’da İsrail temsilcileri, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu temsilcisi ve Katar Başbakanı arasında yapılan görüşmelerin ardından bir sonuca varıldığını söyledi.

ATEŞKESİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Müzakerelerde rehine sayılarında çok büyük oranda mutabakat sağlandı, İsrail gazze'den tedrici olarak çekilecek 42'şer günlük üç aşamalı bir süreç işleyecek.

Ateşkes başlatığdında günde 500 civarında yardım TIRI girecek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden yeni gazze kararı çıkartılacak.

Reuters'tan yapılan açıklamada, Katar Başbakanı Hamasla, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi adayı Witkoff ise İsraille konuşarak tarafları anlaşmaya ikna etti.

Kaynak: Reuters

Anahtar Kelimeler:
İsrail Katar Donald Trump Gazze ateşkes
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İsrail kendi insanlarını takasla geri alıp bombalamaya devam eder .
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