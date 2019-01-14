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Reuters duyurdu! 'ABD'den İran'a saldırı planlaması' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik ekibinin, geçen yıl Eylül ayında ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) İran'a saldırı için seçenekler sunmasını istediği iddia edildi.

Reuters duyurdu! 'ABD'den İran'a saldırı planlaması' iddiası

Reuters'ın geçtiği habere göre, Beyaz Saray, Bağdat'ta ABD büyükelçiliğinin bulunduğu elçilikler bölgesine Tahran yanlısı militanların düzenlediği saldırının ardından Pentagon'dan İran'a saldırı için seçenekler sunulması talebinde bulundu.

Reuters'a pazar günü bilgi veren bir kaynağın, Pentagon'un talep doğrultusunda saldırı seçeneklerini hazırladığını bildirdiği belirtildi.

KAYGI YARATTI

Haberin ilk yer aldığı Wall Street Journal gazetesi ayrıca Beyaz Saray'dan gelen bu talebin Pentagon ve ABD dışişleri bakanlığı yetkilileri arasında kaygı yarattığını bildirdi.

ABD DIŞİŞLERİ SESSİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı ise haber hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Pentagon ise, ABD Başkanı'na pek çok değişik tehdide karşı seçenekler sunduklarını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Beyaz Saray Pentagon

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ABD EMPERYALİST GÜCÜ Zayıf Ülkelere saldırır. İran, Suriye, Rusya ile aynı cephede çok büyük güç. ABD ORTA DOĞUDA BOĞULACAK..!
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