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Reuters duyurdu! Beklenen oldu: Çekiliyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, İdlib'deki muhaliflerin bu sabahtan itibaren silahsızlanma bölgesini boşaltmaya başladığını duyurdu.

Reuters duyurdu! Beklenen oldu: Çekiliyorlar

Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşmasında bugün somut bir adım atıldı.

Reuters haber ajansı, muhaliflerin silahsızlanma bölgesindeki ağır silahları bu sabah itibariyle çekmeye başladığını 'son dakika' koduyla duyurdu. Ajansa bilgi veren bir yetkili, çekilmenin önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi.

ERDOĞAN İLE PUTİN ANLAŞMAYA VARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'deki zirvede İdlib'e bir operasyon yapılmaması ve silahsızlanma bölgesi ilan edilmesi için anlaşmaya varmıştı.

Buna göre, yaklaşık 20 kilometreyi bulacak hatta Türk ve Rus askerleri devriye gezecek.

Anlaşmadan önce Suriye'deki Şam rejimi ve müttefikleri 3 milyon insanın sıkıştığı İdlib'e askeri operasyon sinyali vermişti.

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Reuters İdlib Suriye Türkiye Rusya

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