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Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 07:44 | Son Güncelleme

İç savaşın bitmek bilmediği Suriye'nin kritik noktada bulunan İdlib kentinde sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'ın geçtiği son dakika habere göre, bölgede bulunan radikal Tahrir-el Şam'ın bölgeden ayrılmaya başladığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında iki hafta önce gerçekleşen toplantıda İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verilmişti.

Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme

İki hafta önce Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen Suriye görüşmeleri sonrasında şiddeti bitirmek için bir karar alınmıştı. İki ülkeye ait silahlı kuvvetler tarafından denetlenecek silahlardan arındırılmış bir tampon bölge oluşturulması öngörülüyordu. Suriye ordusuyla silahlı grupların karşı karşıya olduğu bölgede iki taraf arasında 15-20 kilometre genişliğinde oluşturulacak bu tampon bölgenin 15 Ekim’e kadar oluşturulmasına karar verildi.

Fakat Türkiye ve Rusya’nın şiddeti sona erdirmek için aldığı bu karar bölgedeki radikal grupların tepkisini çekmişti. Öyle ki pazartesi günü Heyet Tahrir el-Şam ve Nusra Cephesi'nden ayrılanlar tarafından bu yılın başında kurulan Dinin Muhafızları, Türkiye ile Rusya arasında hafta başında imzalanan anlaşmanın bölgedeki cihat hareketini yok etmeyi amaçladığını belirterek silahlı eylem çağrısında bulunmuştu. Tahrir el-Şam’ın bu konudaki yaklaşımının da bölgedeki silahlı grupların duruşunu belirleyeceği ifade ediliyordu. Rusya ve Türkiye arasındaki mutabakatı desteklemeyeceklerini açıklayan bu gruplardan u-dönüşü geldi.

Bugün Reuters’ın son dakika haberinde bölgede bulunan silahlı grupların silahsız bölgeden ayrılacağı aktarıldı. El-Kaide’nin Suriye uzantısı Tahrir el-Şam’ın anlaşmaya uyacağı aktarıldı. Muhalif gruplardan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, “İşler yolunda gidiyor ve Tahrir el-Şam bu mutabakata uyacaklarını ama anlaşmaya dahil olduklarını duyurmayacaklarını açıkladı” dedi. İsmini açıklamayan bu kişi Türk yetkililerle temas içinde olduğunu ve Tahrir el-Şam’ın Türk ordusuna üçüncü kişiler aracılığıyla mesaj gönderdiğini aktardı.

Salı günü Reuters’a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, radikal grupların bölgeden ayrılmaya başladığını söylemişti.

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