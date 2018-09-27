Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme

İki hafta önce Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen Suriye görüşmeleri sonrasında şiddeti bitirmek için bir karar alınmıştı. İki ülkeye ait silahlı kuvvetler tarafından denetlenecek silahlardan arındırılmış bir tampon bölge oluşturulması öngörülüyordu. Suriye ordusuyla silahlı grupların karşı karşıya olduğu bölgede iki taraf arasında 15-20 kilometre genişliğinde oluşturulacak bu tampon bölgenin 15 Ekim’e kadar oluşturulmasına karar verildi.

Fakat Türkiye ve Rusya’nın şiddeti sona erdirmek için aldığı bu karar bölgedeki radikal grupların tepkisini çekmişti. Öyle ki pazartesi günü Heyet Tahrir el-Şam ve Nusra Cephesi'nden ayrılanlar tarafından bu yılın başında kurulan Dinin Muhafızları, Türkiye ile Rusya arasında hafta başında imzalanan anlaşmanın bölgedeki cihat hareketini yok etmeyi amaçladığını belirterek silahlı eylem çağrısında bulunmuştu. Tahrir el-Şam’ın bu konudaki yaklaşımının da bölgedeki silahlı grupların duruşunu belirleyeceği ifade ediliyordu. Rusya ve Türkiye arasındaki mutabakatı desteklemeyeceklerini açıklayan bu gruplardan u-dönüşü geldi.