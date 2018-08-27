Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Afganistan-Tacikistan sınırında patlama sesleri duyuldu. Reuters haber ajansına konuşan Afgan yetkililer, Rus veya Tacik savaş uçaklarının sınırdaki Takhar eyaletine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Saldırı, sınırda çalışan iki Tacik görevlinin Taliban'la girilen çatışmada hayatının kaybetmesi üzerine gerçekleşti.
Afgan yetkililer, hava saldırısında sekiz Taliban militanının öldüğünü bildiriyor.
Rus işgalinin sona ermesiyle 90'lı yıllarda Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütü, halihazırda ülkedeki etkinliğini sürdürüyor. Kabil yönetimi ve örgüt arasında müzakereler devam ediyor.
Örgüt, son yıllarda gerçekleştirdiği terör saldırılarında binlerce insanın ölümüne yol açtı.
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