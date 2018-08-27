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Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Afgan yetkililer, sınırda iki Tacik görevlinin Taliban tarafından öldürülmesinin ardından Takhar'da hava saldırısı gerçekleştiğini aktardı.

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Afganistan-Tacikistan sınırında patlama sesleri duyuldu. Reuters haber ajansına konuşan Afgan yetkililer, Rus veya Tacik savaş uçaklarının sınırdaki Takhar eyaletine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırı, sınırda çalışan iki Tacik görevlinin Taliban'la girilen çatışmada hayatının kaybetmesi üzerine gerçekleşti.

Afgan yetkililer, hava saldırısında sekiz Taliban militanının öldüğünü bildiriyor.

Rus işgalinin sona ermesiyle 90'lı yıllarda Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütü, halihazırda ülkedeki etkinliğini sürdürüyor. Kabil yönetimi ve örgüt arasında müzakereler devam ediyor.

Örgüt, son yıllarda gerçekleştirdiği terör saldırılarında binlerce insanın ölümüne yol açtı.

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Afganistan Tacikistan Taliban savaş uçakları Takhar bombalama Reuters

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
müslüman diye geçinen bildiğimiz ülkelerin hiç alakası olmadığı ortada hepsi hıristiyan dünyasının oyuncağı olmuş istedikleri gibi kullanıyorlar
Yine sefil ve ezilen müslümanlar kullanılıyor.
amerikan terör örgütü kur milletin ... şey yap 0 amerikan zararı teröristleri de bi güzel rusyaya temizlettir sonuç vuran memnun vurulan zararda... suriye'de ki de aynısı tek fark amerika etkili orda.
Kafalarını ezin, Dinden beslenen tüm hainlerin..
ŞEHİT OLAN TALİBAN MÜCAHİTLERİNE ALLAH(CC.)' DAN RAHMET DİLİYORUM.
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