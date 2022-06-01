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Reuters: Elon Musk çalışanlarına 'Haftada en az 40 saat ofise gelin ya da gidin' dedi

01.06.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dolaşan ve Tesla çalışanlarına Salı günü gönderildiği belirtilen bir emaile göre, şirketin CEO'su Elon Musk herkesin ofise dönmesini istedi, kabul etmeyenlerin ayrılması gerektiğini söyledi.

Reuters: Elon Musk çalışanlarına 'Haftada en az 40 saat ofise gelin ya da gidin' dedi

Sosyal medyada dolaşan ve Tesla çalışanlarına Salı günü gönderildiği belirtilen bir emailde, şirketin CEO'su Elon Musk herkesin ofise dönmesini istedi, kabul etmeyenlerin işten ayrılması gerektiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, "Uzaktan çalışma artık kabul edilmiyor" konu başlıklı emailde, "Uzaktan çalışmak isteyenler haftada en az (ve *en azı* kastediyorum) 40 saat ofiste olmak zorunda ya da Tesla'dan ayrılmalı. Bu, fabrika çalışanlarımızdan daha az" ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu haberi okurlarıyla Bloomberg de paylaştı.

Ayrıca ofisten kastın Tesla'nın genel merkezi olduğu, iş tanımına uymayan herhangi bir şube olmadığı da ifade ediliyor. Örneğin Fremont fabrikası insan kaynaklarından sorumlu olup başka bir eyalette çalışılamayacağı belirtiliyor.

https://twitter.com/SamNissim/status/1531810291222192130

Her ne kadar Musk bu konuyla ilgili yorum yapmasa da, bildiriyi Twitter'da paylaşarak bazılarının ofise gitmeyi çağ dışı bir yöntem olarak gördüğünü söyleyen kişiye platform üzerinden "Başka bir yerde çalışıyor gibi görünmeliler" şeklinde cevap vermesi emaili yalanlamadığı şeklinde yorumlandı.

Bazı büyük şirketler artık evden çalışma modelini benimserken bazıları çalışanları ofise dönmeye zorluyor. Musk'ın emaili, kalıcı olarak uzaktan çalışmaya izin veren Twitter'ın satın alımı gerçekleşirse, orada da birtakım değişiklikler olabileceğine yönelik bir sinyal olabilir.

Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mart ayı başında çalışanların nerede üretken ve yaratıcı hissediyorsa orada çalışacaklarını, bunun artık tamamen evden çalışmayı da kapsadığını söylemişti.

https://twitter.com/elonmusk/status/1531867103854317568

Diğer bir dikkat çeken nokta ise bildiride yer alan Tesla'nın fabrika çalışanlarıyla ilgili kısım. Shanghai'daki fabrikada Covid önlemleri kapsamında aylardır kapalı olan binlerce çalışan haftada altı gün, 12 saat çalışıyor. Birçoğu fabrikanın yerlerinde uyuyor.


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Elon Musk
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