HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Reuters: Erdoğan, ekonomiyle ilgili iki gün boyunca yapılan sunumların ardından TCMB başkanını görevden aldı

Reuters: Erdoğan, ekonomiyle ilgili iki gün boyunca yapılan sunumların ardından TCMB başkanını görevden aldı

25.11.2020 04:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Reuters: Erdoğan, ekonomiyle ilgili iki gün boyunca yapılan sunumların ardından TCMB başkanını görevden aldı

Reuters, dört kaynağa dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) başkanını değiştirme kararını, ekonominin hassas bir durumda olduğunu anlatan sunumların ardından aldığını öne sürdü.

Reuters, dört kaynağa dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) başkanını değiştirme kararını, ekonominin hassas bir durumda olduğunu anlatan sunumların ardından aldığını öne sürdü.

Reuters'a konuşan ve olayların gidişatından haberdar olan dört kaynağın aktardığına göre Naci Ağbal, kendisiyle beraber başka üst düzey AKP'lilerin Erdoğan'a döviz rezervlerinin eridiğini aktarmasının ardından TCMB başkanlığına atandı.

Haberde en az iki gün boyunca yapılan sunumlarda Erdoğan'a yabancı yatırımın ülkeye getirilmesinde sıkıntı yaşandığı ve Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 30 değer kaybettiğinin anlatıldığı iddia edildi.

Reueters'ın haberine göre Erdoğan bu sunumların ardından alarma geçti; 6 Kasım Cuma günü o dönem Merkez Bankası başkanı olan Murat Uysal'ı yanına çağırarak döviz rezervlerinin bu yıl neden yarıya indiğini ve bununla ilgili ne yapmayı düşündüğünü sordu.

Reuters'ın konuştuğu kaynaklar, bu konuşmanın ardından Erdoğan'ın Uysal'ı görevden almaya ikna olduğunu belirtti.

Aynı kaynaklar aynı zamanda Erdoğan'ın gelmesi beklenen işsizlik dalgası konusunda da uyarıldığını ifade etti.

Berat Albayrak'ın ise Uysal'ın görevden alınmasının ardından gerçekleştirilen iki toplantıya davet edilmemesinin ardından istifa ettiği öne sürüldü.

'Birkaç saat içinde gerçekleşti'

AKP'ye yakın bu kaynaklara göre Uysal'ın görevden alınması ve eski maliye bakanı Naci Ağbal'ın TCMB başkanlığına atanması birkaç saat içinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

Habere göre ayrıca bu sunumlarda iş dünyasının işten çıkarma yasağının kaldırılmasının ardından büyük bir işsizlik dalgasının gelmesinden çekindiği de Erdoğan'a bildirildi.

'Erdoğan ekonomiyle ilgili bilgilendirilmiyordu'

Haber ajansının konuştuğu üç kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmediğini öne sürdü.

TCMB başkanlığına yapılan atamanın ardından Berat Albayrak, hazine ve maliye bakanlığı görevinden 8 Kasım Pazar günü istifa etmişti.

Albayrak'ın istifasının hafta sonu Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen iki toplantıya davet edilmemesinin ardından geldiği iddia edildi.

Albayrak'ın istifasının ardından 9 Kasım Pazartesi günü geç saatlerde hazine ve maliye bakanlığına Lütfi Elvan atandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
Bakan Koca'dan koronavirüs toplantısıBakan Koca'dan koronavirüs toplantısı
Atatürk'ü anma günü!Atatürk'ü anma günü!

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Usta oyuncudan acı haber! "G.O.RA. mürettebatından bir eksiğiz"

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

ABD'li Bakandan flaş aşı açıklaması! Dağıtım tarihi belli oldu

ABD'li Bakandan flaş aşı açıklaması! Dağıtım tarihi belli oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Tavşanla oynuyor sandı ama gerçek başka çıktı

Tavşanla oynuyor sandı ama gerçek başka çıktı

Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu

Kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Bakan Koca'dan koronavirüs toplantısı

Mersin'de boş arazide patlama

Mersin'de korkutan patlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında kritik koronavirüs toplantısı

Sakarya'da tadilat yapılan ahşap ev alev alev yandı

Sakarya'da tadilat yapılan ahşap ev alev alev yandı

Bursa'da yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldı

Bursa'da yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldı

Kırıkkale'de ayağı kırılan inek dağda mahsur kaldı: Köylüler helikopterle kurtarılmasını istiyor

Yaralı ineğin başında çaresizce nöbet tutuyorlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.