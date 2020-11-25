Reuters: Erdoğan, ekonomiyle ilgili iki gün boyunca yapılan sunumların ardından TCMB başkanını görevden aldı

Reuters, dört kaynağa dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) başkanını değiştirme kararını, ekonominin hassas bir durumda olduğunu anlatan sunumların ardından aldığını öne sürdü.

Reuters'a konuşan ve olayların gidişatından haberdar olan dört kaynağın aktardığına göre Naci Ağbal, kendisiyle beraber başka üst düzey AKP'lilerin Erdoğan'a döviz rezervlerinin eridiğini aktarmasının ardından TCMB başkanlığına atandı.

Haberde en az iki gün boyunca yapılan sunumlarda Erdoğan'a yabancı yatırımın ülkeye getirilmesinde sıkıntı yaşandığı ve Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 30 değer kaybettiğinin anlatıldığı iddia edildi.

Reueters'ın haberine göre Erdoğan bu sunumların ardından alarma geçti; 6 Kasım Cuma günü o dönem Merkez Bankası başkanı olan Murat Uysal'ı yanına çağırarak döviz rezervlerinin bu yıl neden yarıya indiğini ve bununla ilgili ne yapmayı düşündüğünü sordu.

Reuters'ın konuştuğu kaynaklar, bu konuşmanın ardından Erdoğan'ın Uysal'ı görevden almaya ikna olduğunu belirtti.