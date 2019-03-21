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Reuters: F-35'in Türkiye'ye Teslimat Hazırlıkları Durdurulabilir

21.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Reuters Haber Ajansı, Amerika’dan Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslimatına yönelik hazırlıkların dondurulabileceğini iddia etti. Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Katie Whelbarger de bu iddayı destekler nitelikte açıklamalar yaptı

Reuters: F-35'in Türkiye'ye Teslimat Hazırlıkları Durdurulabilir

Reuters Haber Ajansı, Amerika’dan Türkiye’ye yapılacak F-35 uçaklarının teslimatına yönelik hazırlıkların dondurulabileceğini iddia etti. Haberini Amerikalı yetkililere dayandıran ajans, Ankara’nın aynı anda hem S-40 füze savunma sistemine hem de gelişmiş F-35 savaş uçaklarına sahip olamayacağına dair Washington’un bu şekilde en güçlü sinyali vereceğini belirtti.

Amerika’nın Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Katie Whelbarger Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada , “S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı rakip olduğunuz karşı tarafın bilgisayarına bağlamazsınız temelde bizim yapacağımız şey bu” dedi.

Henüz alınmış bir karar olmasa da Amerikalı yetkililer, Washington’un F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimine yönelik adımları durdurma konusunu değerlendirdiğini doğruluyorlar.

Whelbarger, “Uçakların denetiminin nihayetinde onlara verileceği beklentisiyle sürekli olarak alınan kararlar var. Dolayısıyla onlara(Türkiye’ye) ciddi olduğumuzu göstermek adına eğitimlerde kesebileceğilemiz birçok şey var” dedi.

Bir başka Amerikalı yetkili de Amerika’nın baktığı alternatiflerden birinin de Eskişehir’deki F-35 savaş uçakları motor bakım deposu yerine farklı bir Batılı alternatif ülkede yer arayışı olduğunu söyledi.

Birçok Amerikalı yetkili Türkiye’nin NATO’dan uzaklaşmasından kaygı duyarken Ankara’nın yoluna Rusya’yla S-400 anlaşması üzerinden devam ederse bunun Türkiye’ye yönelik yaptırım kararlarına neden olabileceği ifade ediliyor. S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye’ye yönelik silah satışlarına kısıtlama getiren Amerika Kongresi’nin daha da sert yaptırım kararları alabileceğine dikkat çekiliyor.

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