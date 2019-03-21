Reuters: F-35'in Türkiye'ye Teslimat Hazırlıkları Durdurulabilir

Reuters Haber Ajansı, Amerika’dan Türkiye’ye yapılacak F-35 uçaklarının teslimatına yönelik hazırlıkların dondurulabileceğini iddia etti. Haberini Amerikalı yetkililere dayandıran ajans, Ankara’nın aynı anda hem S-40 füze savunma sistemine hem de gelişmiş F-35 savaş uçaklarına sahip olamayacağına dair Washington’un bu şekilde en güçlü sinyali vereceğini belirtti.

Amerika’nın Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Katie Whelbarger Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada , “S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı rakip olduğunuz karşı tarafın bilgisayarına bağlamazsınız temelde bizim yapacağımız şey bu” dedi.

Henüz alınmış bir karar olmasa da Amerikalı yetkililer, Washington’un F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimine yönelik adımları durdurma konusunu değerlendirdiğini doğruluyorlar.

Whelbarger, “Uçakların denetiminin nihayetinde onlara verileceği beklentisiyle sürekli olarak alınan kararlar var. Dolayısıyla onlara(Türkiye’ye) ciddi olduğumuzu göstermek adına eğitimlerde kesebileceğilemiz birçok şey var” dedi.