ABD'den art arda yumuşama adımları: Türkiye için F-35 raporu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını Ağustos ayında imzalamıştı.

Tasarının yasalaşmasından sonraki 90 gün içinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin durumuna yönelik bir rapor hazırlaması ve bu rapor sunulana kadar da teslimatın durdurulması öngörülüyordu.

Türkiye'ye ilk F-35'in getirilmesinin önümüzdeki yıl, faaliyete geçmesinin ise 2020'de olması bekleniyordu.

Ancak ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üzerinde uzlaşmaya vardığı, Trump'ın da imzaladığı 2019 yılı savunma harcamaları yasa tasarısında Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını öngören maddeyle teslimat için Pentagon'un raporunun beklenmesi kararı alınmıştı.

'RAPORDA SADECE GERÇEKLER VAR'

Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını geciktiren konuların başında iki ülke arasında geçtiğimiz aylarda gerilen ilişkiler ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almayı planlaması vardı.

ABD-Türkiye ilişkilerinde, son haftalarda yaşanan gelişmeler ile beraber gerilim yerini yeniden iyileşen ilişkilere bıraktı.