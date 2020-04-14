Reuters geçti: İstanbul'da koronavirüs günleri

Türkiye'nin kalbi İstanbul'da milyonlar evlerine kapanırken, Anadolu Yakası'ndaki bir terasta gerçekleştirilen şov uluslararası medyanın dikkatini çekti.

Reuters haber ajansı, Acıbadem semtindeki bir terasta dansçı Su Sevda Uzun'un komşularına sunduğu gösteriyi fotoğrafladı. Daha önceki konserleri çoğunlukla perküsyon sanatçısı Hakan Kaya'nın balkonunda gerçekleştiren ekip, bu kez Acıbadem semtinde bir arkadaşlarının terasındaydı.

Corona virüs salgınının başından bu yana yedi konser veren dansçı uzun ve müzisyen arkadaşları, sekizinci şovda mahalle sakinlerini coşturdu. Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş'ın karelerinde, komşuların alkışlarla gruba eşlik ettiği görülüyor.

HEM İZLEDİLER, HEM KAYDETTİLER

Terasın tam karşısında oturan bir kadın, dansçı Su Sevda Uzun'u izlerken bir yandan da cep telefonuyla kayıt yaptı.

Grupla ilgili bilgi paylaşan Reuters, sanatçıların mahallede oldukça popüler olduğunu bildirdi. Dansçı ve yoga eğitmeni Su Sevda Uzun'a gösteri sırasında perküsyonda Hakan Kaya ve saksafonda Alper Kalaycıklıoğlu eşlik etti.

Ekibin önümüzdeki günlerde İstanbul'da yeni balkon ve teras konserleri düzenlemesi bekleniyor.



