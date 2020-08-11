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  4. Reuters: Güvenlik uzmanları Lübnan hükümetini geçen ay uyarmıştı

Reuters: Güvenlik uzmanları Lübnan hükümetini geçen ay uyarmıştı

11.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Lübnanlı güvenlik yetkililerinin cumhurbaşkanı ve başbakanı, Beyrut Limanı’nda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması halinde başkenti yerle bir edebileceği konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Reuters haber ajansının verdiği bilgilere göre güvenlik uzmanları temmuz ayında Lübnan hükümetini Beyrut limanında olası bir patlamamanın korkunç etkilerine karşı uyardı. Söz konusu uyarıda geçen hafta infilak eden ve kentte büyük yıkıma yol açan 2 bin 750 ton amonyum nitratın varlığına da yer verildi. Hükümetin verdiği bilgilere göre bu kimyasal madde altı yıl boyunca gerekli güvenlik tedbirleri alınmaksızın limanda tutuluyordu.

Habere göre güvenlik uzmanları uyarıyı Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ve Devlet Başkanı Mişel Avn'a iletti. Reuters, Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün son raporunda iki siyasetçiye 20 Temmuz tarihinde gelen bir mektuptan bahsedildiğini, raporda mektubun içeriği konusunda ise detaylı bilgi olmadığını aktardı.

Bir üst düzey güvenlik yetkilisi mektubun geçen ocak ayında ivedilikle güvenlik tedbiri alınması gereken kimyasallarla ilgili adli bir soruşturmanın sonuçlarının bir derlemesi olduğunu kaydetti. Reuters'a "Bu maddenin çalınması halinde bir terör saldırısında kullanılma tehlikesi vardı" diyen yetkili "Soruşturmanın sonunda General Hasan Oveydat bir sonuç raporu hazırladı ve yetkililere gönderdi" diye konuştu. Söz konusu mektubun yazımında rol üstlenenlerden biri olduğu belirtilen ve ismini vermek istemeyen yetkili "Onları bunun patlaması halinde Beyrut'u yerle bir edebileceği konusunda uyardım" ifadelerini kullandı.

En az 165 kişi öldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 165 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin kişi yaralandı ve 6 bin kadar bina yerle bir oldu. 20 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor.

Patlamanın ardından kentte protestolar ise devam ediyor. Protesto dalgasının ardından dün Başbakan Hasan Diyab hükümete istifasını sundu. Pazartesi gecesi göstericiler ve güvenlik güçleri arasında yine gerilim yaşandı. Parlamento binasının önündeki bariyerleri aşmaya çalışan ve taş atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Rtr,AFP,dpa/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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