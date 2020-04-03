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Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 02:27 | Son Güncelleme

Irak yönetimi, Reuters Haber Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3 aylığına durdurma kararı aldı.

Reuters’in Irak’taki faaliyetleri 3 aylığına durduruldu

Irak Medya ve İletişim Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkede binlerce kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı" iddiasını içeren haberinden dolayı Reuters’in Irak’taki çalışma ruhsatının 3 aylığına askıya alma kararı alındığı bildirildi.

Haber ajansının ayrıca yaklaşık 20 bin dolar para cezasına da çarptırıldığı kaydedildi.

Iraklı kurum, toplumsal güvenliği riske atma niteliği taşıdığını öne sürdüğü haberden dolayı Reuters yönetiminin Irak halkından özür dilemesini de istedi.

Reuters, Irak’ta binlerce kişinin Kovid-19’a yakalandığını ve bunun ülke makamları tarafından kamuoyundan gizlendiğini iddia etmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı da söz konusu iddiayı yalanladı.

(AA)

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ırak Reuters koronavirüs

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