Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

4 Temmuz'da İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delerek İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığını öne sürdüğü bir tankeri Cebelitarık Boğazı'nda durdurmuş ve çalışanların ifadelerini almıştı.

İngiltere'nin geçen hafta İran'a ait bir petrol tankerini Cebelitarık Boğazı'nda durdurmasının ardından İran'dan İngiltere'ye yönelik sert açıklamalar gelmişti. İngiltere Kraliyet Donanması, bunun üzerine Basra Körfezi'ndeki ticari amaçlı gemilere, savaş gemilerinin eşlik etmesinin planlandığını duyurmuştu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

CNN ise, yine ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran tarafından gelen küçük savaş gemilerinin tankeri İran kara sularına çekmeye çalıştığını, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Montrose savaş gemisinin silahlarını bu botlara çevirerek sözlü uyarıda bulunduğunu, botların bunun üzerine geri döndüğünü belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li askeri yetkililer, İngiltere'ye ait ham petrol taşıyan tankerin, İran kara sularına yakın bir bölgede, İran tarafından gelen beş tekne tarafından durdurulmaya çalıştığı bilgisini verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşması televizyonlardan canlı yayımlanan Ruhani, Cebelitarık Boğazı'ndaki olayı "aptalca bir davranış" olarak yorumladı:

Cebelitarık üst mahkemesi ise, Cuma günü, İran tankerinin 14 gün daha tutulabileceği yönünde karar aldı.

Ancak gerilim bununla sınırlı kalmadı. İranlı Savunma Bakanı dâhil üst düzey yetkililerin İngiltere'ye yönelik "karşılık verilecek" açıklamaları devam etti.

İran ise bu açıklamaları reddetti ve İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi yaptığı açıklamada, Grace 1 isimli tankerin Suriye'deki Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, Basra Körfezi'nde yaşanan gerilim sonrası bir açıklama yaparak "ABD'nin İran ve Yemen çevresindeki denizlerde güvenliği sağlamak için uluslararası bir askeri koalisyon oluşturmak istediğini" duyurdu.

Salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin "gemi seferlerinin özgürce yapılabilmesini garanti altına almak istediğini" söyleyen Dunford, bu koalisyona destek verebilecek bazı ülkelerle görüşmelerin başladığı bilgisini de verdi.

Hürmüz Boğazı ve Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen ticari amaçlı gemiler için yönlendirme ve güvenlik kontrolünü ABD'nin yapabileceğini belirten Dunford, diğer ülkelerin de devriye ve eskort faaliyeti yürütmesini talep ettiklerini söyledi.

KÖRFEZ'DEKİ GERİLİM NASIL BAŞLADI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015'te P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, İran'a dönük yaptırımlar, 2018'de bazı istisnalarla birlikte yeniden başlatıldı.