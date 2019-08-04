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Reuters: İran bir tankere daha el koydu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Reuters'ın haberine göre İran'ın Basra Körfezi'nde yabancı bir tankere el koyduğunu bildirildi.

Reuters: İran bir tankere daha el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el konulduğu açıklandı. Tankerin ismi açıklanmayan Arap ülkelerine petrol taşıdığı ifade edildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti.

Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekildiği bildirildi.

Kaynak: Reuters/AA


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Anahtar Kelimeler:
İRAN Basra Körfezi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yalan. öyle bir şey yok.abd ile yine iyun oynuyorlar
İran'ı tebrik ediyorum.
helal olsun adamlar bizimgibi kaypak siyaset deyil cesaretli bir karşı koyma gerçekleştiriyorlar emperyalist lere
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