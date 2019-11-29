Reuters: 'Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti'

Reuters haber ajansı, iki kaynağına dayandırdığı haberinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçen ay beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı. Bu ziyaretin gerçekleşmiş olması, 2,5 yıldır Körfez ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ablukanın hafifletilmesi anlamına gelebilir. Bu konuyu ilk defa dile getiren ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi oldu. Gazete, Amerikalı ve Arap yekililere dayandırdığı haberinde el Sani'nin Suudi Arabistan'da üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini kaleme aldı. Reuters haber ajansı, bu ziyaretin, Mayıs ayında Katar başbakanının Mekke'de düzenlenen Arap zirvesine katılımının ardından gerçekleşen en üst düzey ziyaret olduğunu belirtti. Ancak Katar Dışişleri Bakanı el Sani'nin, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman ile görüşüp görüşmediği bilinmiyor. ABD'li Senatör Chris Murphy, Reuters'a yaptığı açıklamada Katarlı bakanın ziyaretinin iki taraf arasında bir diyalog başladığına dair önemli bir gelişme olabileceği yorumunu yaptı.

Erdoğan: Krizin çözülmesini temenni ediyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu hafta başında Katar'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krizin bir an önce sona ermesini umut ettiğini söylemişti. 2017 yılının Haziran ayında Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen, Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı. Karara gerekçe olarak "Katar'ın terörizme destek vermesi" gösterildi. 5 Arap ülkesi Katar'ı; Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Kaide dahil çeşitli militan grupları destekleyerek "bölgeyi istikrarsızlaştırmakla" suçladı. Katar'ın ayrıca Müslüman Kardeşler'e verdiği desteğe de dikkat çekildi. Doha yönetimi ise suçlamaları reddetti. Bu ülkeler Katar'a 13 talep sıralayarak ancak bu isteklerinin gerçekleştirilmesi halinde ablukanın kaldırılacağını belirtti. Bu talepler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması da var. Erdoğan, bu hafta gerçekleştirdiği ziyaretinde bu talep ile ilgili olarak, "Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Sizler, Katar başta olmak üzere tüm bölgede gelecekte özellikle takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Körfez bölgesinde iki buçuk yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum." sözlerini sarf etti.