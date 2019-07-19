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Reuters: Kongre'den Türkiye'ye Yaptırım Baskısı Artıyor

19.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri, Rus hava savunma sistemi S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump'a baskıyı arttırıyor. Bir grup Cumhuriyetçi senatör yaptırım kararı alınması yönünde Senato'ya önerge sundu

Reuters: Kongre'den Türkiye'ye Yaptırım Baskısı Artıyor

ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri, Rus hava savunma sistemi S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump'a baskıyı arttırıyor. Cumhuriyetçi senatörler Rick Scott ve Todd Young, S-400 teslimatının başlaması sonrasında yaptırım kararı alınması yönünde Senato'ya önerge sundu.

Önergede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni insan haklarının çiğnendiği otoriter bir rejim yoluna sürüklemiş, radikal İslamcı terör gruplarından yana taraf almış ve İsrail gibi ABD'nin bölgedeki müttefiklerine karşı kışkırtıcı tutumlarda bulunmuştur dendi ve yasalar kapsamında Ankara'ya karşı gerekli tüm yaptırımların uygulanması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını belirtti.

Bir bildiri yayınlayan Menendez, "Yasalar, savunma ve istihbarat sektörlerinde Rusya Federasyonu ile 'dikkate değer işlemler' yapılması durumunda yaptırım cezaları öngörüyor. S-400 teslimatı da kesinlikle bu işlemler arasında" dedi.

Ancak 2017'de yürürlüğe giren Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'na rağmen Trump yönetimi, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamakta hızlı adım atmıyor. Başkan Donald Trump da, dün gazetecilere yaptığı açıklamada "S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım düşünmüyorum" demiş, yönetimden de açık bir mesaj gelmemişti.

Cumhuriyetçi senatörlerin önergesindeyse CAATSA yaptırımlarının tamamının uygulanması çağrısı var.

CAATSA, ABD'ye tehdit olarak görülen ülkelere 12 türde yaptırım öngörülüyor. Bunlar arasında vize yasağından ABD merkezli İhracat-İthalat Bankası’na erişimin durdurulmasına, Amerikan bankacılık sistemini kullanma yasağından ihracat lisanslarının reddine kadar farklı derecelerde uygulamalar bulunuyor.

Ancak CAATSA herhangi bir süre kısıtlaması koymadığından hükümet yaptırımların uygulanmasını geciktirebilir.

Önergede yer alan bir başka çağrı da Trump yönetiminin NATO müttefiklerini toplayarak, Rusya tehdidinin ve Türkiye’nin NATO’daki varlığının yeniden değerlendirilmesi oldu.

Senatör Menendez de, Trump'ın CAATSA kapsamında Ankara'ya karşı yaptırım uygulamaması durumunda, Beyaz Saray yönetimine seçenek bırakmayacak bir yasa çıkarabilecekleri söyledi.

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