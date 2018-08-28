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Reuters: ÖSO askerlerinin dolar isyanı! Maaşımız eridi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2018 20:56 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı Azez'den geçtiği haberde, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrol ettiği Afrin-Cerablus bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin, TL'nin dolar karşısındaki kaybından şikayet ettiğini, maaşlarını Suriye parasıyla almak istedikleriniz yazdı.

Reuters: ÖSO askerlerinin dolar isyanı! Maaşımız eridi

Ankara'nın Afrin'den Cerablus'a uzanan bölgede sağlık-eğitim hizmeti verip 'yerel polisi' eğittiği ve ÖSO'dan yeni bir askeri teşkilat oluşturduğunu belirten Reuters, Türkiye'nin bu bölgedeki ekonomik faaliyetleri kendi ekonomisiyle birleştirdiğine dikkat çekti.

Haberde Türkiye'nin 'güvenlik güçleri mensupları' dahil işe aldığı ve lirayla maaş ödediği kişilerin lirada hızla gerçekleşen yüzde 40'lık değer kaybından şikayet ettikleri aktarıldı.

"800 TL, 100 BİN SURİYE POUNDU EDİYORDU"

Reuters'e konuşan Azez'deki döviz bürosu sahibi Muhammed Hadi Hasano (25) ''Lira iki ay öncesine dek Suriye topraklarında güçlüydü ama sonra aşama aşama değer kaybetmeye başladı'' dedi. ''800 TL o zaman 100 bin Suriye poundu ediyordu. Şimdi sadece 40 bin pound'' diye ekledi.

"ASKERLERE MAAŞLARI BİR HAFTA ZOR YETİYOR"

Azez’de bulunan ÖSO askeri Hasan Kinno (23) ise Türkiye’den aldığı maaşla ilgili şunları söyledi:

''Türk lirası Suriye poundu karşısında değer kaybetmeye başladığında maaşlarımız değersiz hale geldi. Savaşçı maaşını alıyor ve pazara gidiyor… ve maaş bir hafta zor yetiyor. Şu an tanıklık ettiğimiz gerçeklik bu. Durum çok zor ve bir çözümü yok.''

"TL İLE MAAŞ ALMAYALIM"

Kinno, maaşlarını TL üzerinden almamaları gerektiği yorumu yapıp, ''Bizim için Suriye poundu almak daha iyi çünkü paramızı Suriye topraklarında harcıyoruz. Ama nihayetinde bizi destekleyenlerin kurallarına uymak zorundayız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSO Azez dolar TL Suriye

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
zehir zıkkım olsun öso hainlerine giden paralara
CUMHURİYET GAZETESİNİN ROUTERS YALANI..HEP SATILMIŞ GAZETE OLDUN CUMHURİYET..YALAN YALAN...FETÖCÜLERDE AYNI İFTİRAYI ATIYORDU AFRİN E GİRERKEN ŞİMDİ AYNI YALAN ...ÇEKEMEMEZLİK VE FİTNE SOKMA...O İŞ PARA İŞİ DEGİL..YÜREK İŞİ..
Yandaş işadamlarına dolar ödüyorlar. Yandaş paralı askerlere de dolar ödesinler.
hey yavrum hey :)) allah bunlara bunları destekliyenlere tepesinden baktıracak
maaşlari ak çomarlardan bizzat elden alinip ödensin
Ah paşam tl yi beğenmez olmuş. Esed'e git de sana pound versin!
Haklılar tabi. Gerekirse bizim asgari ücretlilerden kesip kahraman öso militanlarına vermeliyiz
Türkiye sizlere topragınızı verdi begenmiyırsan çıkıp gıdebılırsın
kur saldırısı diyenlere ithaf olunur. demekki sadece dolarda oyun yokmuş sadece dolar değerlenmemiş. kendisi paramparça ve iç savaşta bir ülkenin parası bile bizim tl den değerlenmiş
yakında 500tl basarız
bide paramı veriyor Türkiye bunlara
ülke iflas ediyor ama yandaşlar hala alkışlıyor bu nasıl bir akil tutulmasıdır?
ya öso terör örgütü tl yi satar böyle
tl'nin acı tablosu düşünsenize yurt dışına gitmek zorunda kalıp 2 hafta kaldığınızı? bencede sadece düşünün gitmeyin:)
Balkonu da salona katalım mı adamlara bak hem yardım ediyoruz hemde paramızı beğenmiyorlar yakında bizim ülkemizde bizi kovarlar
o zaman geberin hem para veriyoruz vatanları için hemde istemiyoruz diyorlar !
Oda güzel :) :)
Bu haber doğru ise başta RTE ve AKP derhal İSTİFA ETMELİDİR.Millet geçim derdinde beyler tahteravalli derdinde.
:) hani bu türkiyede bedelliye karşı çıkab gyikler öso paralı askerlik yapıyor bunada karşı çıkjn hadi
Bu haberi reuters yaptıysa kesin yalandır. :)
maaşlarını kim ödüyorki ? onlarn tl ile ne alakası var ? inş onlarn maaşınıda bizim devlet ödemiyordur.
olaya bak suriyenin ekonomisinden bile daha kötü durumdayız
Besle kargayı oysun gözünü
Bu ne yaaa...bu ÖSO' nun paralı askerleeinin maaşlarını da mı biz ödüyoruz... Eee..yuuh beee... Ayran yok içmeye...tahteravanla gider sı..aya hesabı...!!!
adamlar haklı Suriye parası ile maaş alsınlar
suriye nin parası daha mı değerlenmiş oluyor allah ım bi kurtuluş savaşı daha verelim gerekitse ne günlere kaldık bi ev almak çok zor arabaya bünmek mümkün değil geçinmek çok zorlaştı ama neden cennet gösterilmek isteniyor
kendi vatanını toprağını savunmak için sahip çıkmak için maaş sizden hakkat bi bk olmaz
ne istiyolarasa yapın adamlar toprağımızı koruyo ayıptır rezil etmeyin dünyaya bizi
bunlarin maasini bizmi veriyoruz ki..
Batı bizi kıskanıyor, anladık ta paramız neden yerlerde sürünüyor
Vay be elin suriyelisine kendi memleketini korumasi icin para veriyosun tl diye begenmiyor. Bizde kafa halâ ensar muhacir bilmem ne
ohhh bi bunlar kalmıştı yarın bunlar diyecek bize toprakları verin bizimde özlük haklarımız maaşlarımız tsk mensubu gibi olsun
ordan sessizce kayın kobaniye abd askerleri size yine kıyafetler dolar üzerinden dolgun maaş bağlarlar pydye yaptıkları gibi suudilerde destek çıkar bunlarda para kisip ama vicdanını namusunu ve dinini satmak kaydıyla
suriye parası bizimkinden değerli
Biz de almayalım
Savaşta ki Suriye parası bile yükselmiş.Demek ki sorun Amerika değil kötü ekonomik yönetim.Ama bence kötü günler bitti.Daha kötü günleri göreceğiz.
daha düne kadar ülkenize giremiyordunuz, yatın kalkın da Türkiye'ye dua edin, kendi vatanını milletine hizmet ediyorsun maaşını biz veriyoruz nankörlük yapmayın
Sende az degilsin Reuters
ayda 30 milyon tl yılda 360 milyon sadece maaş tutuyor.öso imiş,sonra başımıza belâ.
Adamlardan vatan sevgisi yok ki bizden maaş alarak ülkesini koruyor.
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