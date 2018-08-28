Reuters: ÖSO askerlerinin dolar isyanı! Maaşımız eridi

Ankara'nın Afrin'den Cerablus'a uzanan bölgede sağlık-eğitim hizmeti verip 'yerel polisi' eğittiği ve ÖSO'dan yeni bir askeri teşkilat oluşturduğunu belirten Reuters, Türkiye'nin bu bölgedeki ekonomik faaliyetleri kendi ekonomisiyle birleştirdiğine dikkat çekti.
Haberde Türkiye'nin 'güvenlik güçleri mensupları' dahil işe aldığı ve lirayla maaş ödediği kişilerin lirada hızla gerçekleşen yüzde 40'lık değer kaybından şikayet ettikleri aktarıldı.
Reuters'e konuşan Azez'deki döviz bürosu sahibi Muhammed Hadi Hasano (25) ''Lira iki ay öncesine dek Suriye topraklarında güçlüydü ama sonra aşama aşama değer kaybetmeye başladı'' dedi. ''800 TL o zaman 100 bin Suriye poundu ediyordu. Şimdi sadece 40 bin pound'' diye ekledi.
Azez’de bulunan ÖSO askeri Hasan Kinno (23) ise Türkiye’den aldığı maaşla ilgili şunları söyledi:
''Türk lirası Suriye poundu karşısında değer kaybetmeye başladığında maaşlarımız değersiz hale geldi. Savaşçı maaşını alıyor ve pazara gidiyor… ve maaş bir hafta zor yetiyor. Şu an tanıklık ettiğimiz gerçeklik bu. Durum çok zor ve bir çözümü yok.''
Kinno, maaşlarını TL üzerinden almamaları gerektiği yorumu yapıp, ''Bizim için Suriye poundu almak daha iyi çünkü paramızı Suriye topraklarında harcıyoruz. Ama nihayetinde bizi destekleyenlerin kurallarına uymak zorundayız” diye konuştu.
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