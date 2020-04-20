Reuters: "S-400’lerin aktivasyonu koronavirüs nedeniyle ertelendi"

Sistemin nisan ayında aktive edilmesi planlanıyordu.Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin faaliyete geçirilişinin ertelendiği belirtildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ertelemenin, Türkiye'nin S-400 kararından geri adım attığı anlamına ise gelmediğini ifade etti.

Yetkili, "S-400’lerin aktive edilmesi kararında geri adım söz konusu değil, ancak (sistemin) COVID-19 nedeniyle nisanda hazır edilmesi planları ertelendi" ifadelerini kullandı. Bazı teknik sıkıntıların aşılması gerektiğini belirten yetkili, aktivasyon sürecinde yaşanan aksamanın aylar sürebileceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ankara geri adım atar mı?

Analistler, salgın nedeniyle yaşanan ertelemenin Ankara’ya bir sonraki hamlesini gözden geçirmesi için zaman tanıyabileceği görüşünde. Suriye'de son zamanlarda Washington ile Ankara'nın çıkarlarının aynı düzlemde olmasının yanı sıra, koronavirüs krizinin ekonomik etkilerinin de Türkiye'nin kararını etkileyebileceği belirtiliyor.